– Han virket blid og hyggelig. Jeg hadde ikke noe å utsette på ham.

Det er slik Moy Kleffelgård (62) fra Trøndelag husker mannen hun solgte hunden sin Raska til for sju år siden.

Mannen hun solgte hunden sin til, er i dag siktet for overgrep mot hunder i over ti år. Han skal jevnlig ha begått overgrep mot hunder selv. Han skal også ha tilbudt Raska og andre hunder til personer som ønsket å misbruke hundene seksuelt.

Statsadvokaten i Trøndelag mener overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på omfanget av overtredelsen, og graden av utvist skyld.

Statsadvokaten har nå sendt saken til retten. Der vil den trolig gå som en tilståelsessak med aktor som legger ned påstand om fengselstraff.

RASKA: Hunden, som er en engelsk setter, har blitt utsatt for seksuelle overgrep. I dag er hunden tilbake til sin første eier, matmor Moy Kleffelgård. Foto: Privat

Mannen alle likte

Kleffelgård har hele livet levd for hundene sine. Hun elsker hund og har har selv avlet fram flere hunderaser.

Da Raska kom til, hadde hun egentlig et ønske om å beholde hunden. Men da ryggen hennes måtte opereres, i tillegg til at andre helseplager kom til, ble hun nødt til å ta det vanskelige valget å selge hunden.

– Jeg hadde ikke mulighet til å trene Raska til det hun skulle bli, en god jakt- og utstillingshund. Det var en tung avgjørelse, men jeg mente at det var riktig for hunden.

Mange tar kontakt. En av dem, er en mann fra Haugesund. Hun vet godt hvem det, for han er kjent i hundemiljøet i Norge.

Flink, snill, dyktig med hunder, er ord som alle bruker om mannen. Hun selger hunden til mannen.

Det skal hun angre bittert på.

– Jeg trodde det var tull

Kleffelgård aner fred og ingen fare, helt fram til sommeren 2020.

Hun mottar en telefon fra noen hun kjenner godt i hundemiljøet. Ryktene går, avisene starter å skrive om et nettverk der norske og utenlandske personer forgriper seg på hunder seksuelt.

To menn blir siktet for å ha tilbudt hundene gjennom flere år. En kommer fra Trøndelag, den andre er Raskas nye eier.

– Det var et sjokk uten sidestykke. Jeg kunne ikke tro at det var mulig. Jeg trodde det var tull.

Men tull er det ikke. Hun vil ha Raska tilbake, og kontakter Mattilsynet i Rogaland. Hun får hentet hjem Raska til Trøndelag.

– Det vistes veldig godt på henne hva hun hadde blitt utsatt for.

Seksuelle overgrep

Tre menn fra Trøndelag i det samme nettverket har allerede fått bøter på opp til 20.000 kroner. En av dem jobbet i helsevesenet og sa opp jobben da saken ble kjent.

Åtte hunder er avlivet. Alle skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Kleffelgård, som også har fortalt sin historie til TV 2, har fått vite at også Raska har blitt utsatt for overgrep. Hun har store skader i underlivet, men kunne leve videre.

Hunden har det nå bra sammen med matmor Kleffelgård. Men Moy selv, har ikke hatt det særlig bra.

– Jeg fikk alarmmobil fra politiet. Jeg slet med å sove, jeg slet med å spise.

Hun sliter fortsatt med frykten for at mannen fra Haugesund skal komme for å ta hunden fra henne igjen. Angeren, skyldfølelsen, tror hun aldri at hun blir kvitt.

– Det kommer til å prege meg hele livet.

Ønsker ikke å kommentere siktelsen

Saken til mannen fra Haugesund er fortsatt ikke avgjort.

– Han ønsker ikke å kommentere siktelsen akkurat nå, sier mannen i Haugesund sin forsvarer, Sverre Hagen.

Mannen i Trøndelag sin forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, sier at hans klient allerede har erklært seg skyldig i mange av forholdene.

Flere andre menn fra Trøndelag har allerede fått bøter på opp til 20 tusen kroner.

Vil kjempe for hundene

To menn i 30-årene og en mann i 50-årene fra Trondheim har fått opp til 20.000 kroner i bot for seksuell omgang med hunder, eller for å legge til rette for dette. I tillegg har en mann i Nedre Romerike tingrett blitt dømt til fem måneder fengsel for overgrep mot hunder.

– Saken i Trøndelag har et mye større omfang. Vi kommer til å legge ned påstand om en betydelig høyere straff enn i saken på Nedre Romerike, sier statsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Tiltalte i saken på Nedre Romerike har anket dommen fordi han mener straffen er for streng, opplyser forsvarer Ilir Mehaj til NRK.

Statsadvokaten i Oslo godtok dommen på fem måneders fengsel.

– Men vi utelukker ikke at vi igjen vil be om åtte måneders fengsel om saken kommer opp i lagmannsretten, sier statsadvokat Tonje Tønder til NRK.

– Det føles som et hån at man skal slippe unna så billig, når det finnes en strafferamme på tre år, sier Moy Kleffelgård.

Det er dette hun kjemper for nå. Når saken mot mannen i Haugesund og Trøndelag til slutt blir klar, vil hun nå jobbe for rettferdighet. Både for hundene, men også for eierne.

– Jeg følger med på utviklingen hver dag. Jeg hadde også kunne tenkt meg å vært i rettssaken.

Og hun mener at disse sakene vil bli svært viktig for at hunder og andre husdyr i Norge skal slippe å bli utsatt for alvorlige seksuelle overgrep. Det er hennes kampsak, til dagen hun dør.

– Det er veldig viktig for meg og alle andre som har hunder i denne saken.