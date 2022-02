Var ute og luftet bikkja – ble jaget av 16 griser

En person som var ute og luftet bikkja på Oppdal, fikk tirsdag ettermiddag et noe ublidt møte med 16 griser.

Eier og hund ble rett og slett jaget langs veien av grisene.

Grisene, som trolig er galter, var på rømmen fra innhengningen sin på Revmoen, som ligger ved E6 nord for Oppdal sentrum.

Politiet ble varslet av en drosjesjåfør i 14-tiden, som hadde kommet hundelufteren til unnsetning.

– Sjåføren hadde sett at eier og hund ble jaget av flere store griser. Han hadde berget dem ved å ta dem inn i bilen, forteller politiets operasjonsleder Kamilla Engen til NRK.

Disse grisene la seg etter en hund og eieren i Oppdal tirsdag ettermiddag. Foto: Benth Owesen

Fikk ikke tak i eier

Etter noe om og men, klarte politiet å få kontroll på dyrene.

– Jeg vet ikke helt hvordan patruljen klarte det, men det var sikkert med noen godbiter, sier Engen.

Grisene er fraktet tilbake til der de hører til, som er i et område med nedlagte revefarmer.

Politiet slet lenge med å få tak i eieren, men etter å ha etterlyst vedkommende på Twitter fant de omsider ut hvem det var.

De ber nå eieren ta hånd om grisene sine.

– Dette er utegående griser, og jeg vil tro det er snakk om et hull i et gjerde eller noe. Det må eier utbedre, sier Engen.

Hun understreker imidlertid at grisene per nå ikke utgjør noen fare for fotgjengere og turgåere.

– De som følte seg forfulgt av grisene, har kommet seg unna, og grisene er der de skal være. Så saken er nå lukket for vår del.