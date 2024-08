Bør du la hunden slikke deg i ansiktet? Dette sier ekspertene

Sjelden er noen så glad for å se deg som det hunden din er. En logrende hale og gjerne noen blaute kyss venter rett innafor ytterdøra.

For noen er det å bli sleika på munn og i ansikt av kjæledyret helt greit, mens andre synes det kan bli litt drøyt.

For hva har hunden ellers slikket på eller hatt i munnen i løpet av dagen?

Den har garantert spist hundemat og drukket vann. Kanskje har den tatt seg en liten kattevask, der både poter og kjønnsorgan har fått gjennomgått. Og man kommer ikke utenom at noen hunder liker å smake litt på egen eller andres bæsj ...

Virker de søte små kyssene like tiltalende nå?

Litt deilig sølevann slukker tørsten. Foto: Pixabay

Camilla og Håkon 🐶❤️

Camilla Fjell trodde ikke egentlig at hun var en hundeperson. Men det var før Håkon ble en del av familien.

Han er en fire år gammel pomeranian på 2 kilo, og er med på det aller meste matmor foretar seg. Det vil si jobb, fotballkamper, treninger og ferieturer. Av og til tar de to inn på hotell for litt kvalitetstid sammen.

– Håkon er en hund, men jeg er ikke så sikker på at han selv vet det. Han er babyen min, sier Fjell.

I år deltar Camilla og Håkon i TV-programmet «Fra bølle til bestevenn».

Blaute kyss

– Håkon får lov til å slikke meg i ansiktet og på munnen, men litt begrenset. Tror egentlig jeg kysser han mer enn han kysser meg, sier Fjell.

Hun innrømmer at det kanskje ikke er det beste hun vet, men at det er en viktig måte for Håkon å vise kjærlighet på.

– Når Håkon slikker meg i ansiktet så mener jo jeg at det er hans måte å vise at han er glad i meg på. At han har savnet meg og bryr seg om meg.

– Tenker du på bakterier?

– Njaaa. Er ikke tungen til en hund veldig ren ...?

Dette kan være litt varierende, ifølge eksperter.

I mai i år var Håkon med til Spania for aller første gang. Foto: Privat

Noen bør holde seg unna

Anne Spurkland er immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Hun sier det i all hovedsak er lite grunn til bekymring, men at hunder har andre bakterier enn det mennesker har.

– Det er en bakterie i munnhulen til hunder som en sjelden gang har ført til blodforgiftning hos folk med dårlig immunforsvar.

Anne Spurkland har ikke inntrykk av at hundeeiere er mer syke enn andre, og derfor tror hun det er ufarlig for de aller fleste å la seg slikke i ansiktet av familiens kjæledyr. Foto: Heidi Klokk

Men for de aller fleste er det ufarlig å la seg slikke i ansiktet av egen hund. Likevel er noen grupper mer utsatt, ifølge eksperten.

– Personer med svekket immunforsvar bør unngå å bli slikket i ansiktet. De aller minste barna, som ennå ikke har fylt ett år, har heller ikke et veldig bra immunforsvar. Så ikke la hunden slikke på babyen. Det samme gjelder når man passerer 65 år, for da er ikke immunforsvaret like robust som tidligere, sier Spurkland.

Dersom man har åpne sår eller akne bør man også være litt forsiktig, ifølge professoren.

Det kan også være lurt å følge med på hva hunden putter i munnen under en luftetur.

– Liker den å spise bæsj, bør man kanskje vurdere.

Greit å ha hunden i senga?

Solveig Jore er seniorforsker ved FHI. Hun jobber i Seksjon for smitte fra mat, vann og dyr. Hun sier at den norske hundepopulasjonen har generelt god helse og lav forekomst av smittsomme sykdommer.

På spørsmål om man bør dele seng med hunden sin, svarer hun slik:

– Vi kan ikke svare konkret på et slikt generelt spørsmål siden det vil avhenge av blant annet helsen til både eier og hund. Dette er noe man kan søke spesifikt råd om både hos sin fastlege og sin veterinær, sier Jore til NRK.

Solveig Jore forklarer at man i Norge ikke har aktiv overvåking av sykdommer som smitter mellom hund og mennesker. Men flere viktige sykdommer (zoonoser) er meldepliktige, og Veterinærinstituttet har såkalt passiv overvåking. Foto: Folkehelseinstituttet

– Erfaringsmessig er hunder i liten grad kilde til infeksjon hos mennesker her i landet, uten at dette er systematisk dokumentert. Et unntak er bitt, som ofte fører til infeksjon og som alltid krever legetilsyn.

Jore har et enkelt råd man kan følge for å unngå kjedelige situasjoner.

– De fleste sykdommer som vi antar kan smitte fra hund til mennesker i Norge, kan enkelt forebygges ved å vaske hendene godt med såpe og vann etter kontakt med hunden. I tillegg kan man unngå å la hunden slikke seg i ansiktet, på hendene eller andre steder med bar hud hvis man ønsker å forebygge muligheten for å få infeksjon.

Men det finnes også fordeler med hundens bakterier, sier immunolog Anne Spurkland.

– Vokser du opp med hund, har du mindre risiko for allergi. Hunden bidrar til et mer rikholdig bakteriemiljø i heimen. Den trekker med seg med skitt inn, og det er en god ting.

Dårligere søvn

En ny studie, publisert i mars i år, viser at det å sove sammen med kjæledyr kan føre til dårligere søvnkvalitet. Dette gjelder spesielt for hundeeiere, ifølge studien.

Forskerne sammenlignet søvndata fra folk med og uten kjæledyr.

Nesten alle deltagerne i studien (omtrent 1500 mennesker) som tilbrakte natta sammen med kjæledyret sitt, mente samsoving hadde en positiv eller nøytral effekt på egen søvn.

– Selv om mer forskning er nødvendig, kan disse funnene tyde på at folk flest ikke er klar over de potensielle negative effektene kjæledyr kan ha på søvn.

Det sier Brian N. Chin som er forsker bak studien og førsteamanuensis i psykologi ved Trinity College i Dublin.

Camilla Fjell synes det er kos å dele seng med pomeranian Håkon – i alle fall av og til.

– Håkon har en egen seng som han i hovedsak sover i om nettene. Men i helgene og dersom jeg har fri, så får han komme opp i sengen min om morgenen. Og når jeg har sengen for meg selv, får han sove med meg hele natten.

Men om matmor Camilla nylig har byttet sengetøy, da kan det drøye noen dager før den lille pelsdotten får lov å hoppe oppi.