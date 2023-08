Hendelsen skjedde i Bymarka i Trondheim fredag kveld. Hunden hans Bonnie gikk i lang line og snuste rundt, før den plutselig stoppet opp. Da den ikke lenger ville gå skjønte Roald at noe var galt.

Bonnie, hadde tråkket på glass fra en knust brusflaske. Etter et hastebesøk hos vetrinær ble det konstantert at glasset hadde skåret opp poten, og truffet bare to millimeter fra en sene.

Folk må plukke opp etter seg

Hairsaunet understreker at han er veldig tilhenger av at folk bruker naturen og koser seg. Men han ber folk tenke seg om når de er i skogen.

Vil advare folk Roar Heirsaune la ut innlegget på Facebook, for og advare folk om konsekvensene av forsøplingen som skjer i naturen. Foto: Privat

– Vi må huske på at allemannsretten vi har i Norge, er helt unik. Vi kan bevege oss fritt hvor vi vil. Men fortsatt er det slik at det er noen som eier stedet vi er på. Enten det er staten eller en lokal bonde, så må folk vise respekt for naturen og området.

I frustrasjon skrev Hairsaunet et innlegg på facebook da han kom hjem fra vetrinæren. Innlegget er så langt delt over 300 ganger, og det er ikke bare i Norge at saken engasjerer.

– Innlegget er delt både i Sverige, Danmark og Tyskland og på diverse dyresider.

Kan bli alvorlig

Dyrlege Kristin Vikvald Olsson, forteller at dyrene i ytterste konsekvens kan få store skader av slike kutt.

Unødvendig Dyrlege Kristin Vikvald Olsson, tenker at dette er problem som bør kunne gjøres noe med. Foto: Privat

– Det er selvfølgelig forskjeller i alvorlighetsgrad. Men hunder har jo sener som ligger tett inntil huden. Blir det dype kutt så kan det straks bli mer alvorlig.

Olsson understreker at det stort sett pleier å gå bra, og at det vanligste de ser er kutt i tredeputene som hunder har under labben.

– Det er uansett skade, en ganske lang tilhelings periode. Skaden må jo sys, så må hunden gå med både skjerm og potesokk. I tillegg så har disse tredeputene mest fett, så de gror ofte litt seint.

Dyrlegen er enig med Roar Heirsaunet i at forsøpling i naturen er et problem.

– Selvfølgelig skulle man ha vært dette foruten. Det er det ingen tvil om. Dette er jo en av de problematikkene man faktisk kan gjøre noe med. Nettopp å plukke opp etter seg når man er ute i naturen.

Frustrerende

Selv om Heirsaunet understreker at det går bra med Bonnie, er det ikke bare lett for en hund som til daglig er veldig aktiv, og nå måtte ligge stille.

– At en hund som til daglig bruker sine sanser og er en veldig god hjelper for meg i mitt daglige virke, nå skal ligge i ti dager med bandasje og krage det er klart at det er litt frustrerende.