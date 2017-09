Hun blir ny sjef ved Trøndelag Teater

Elisabeth Egseth Hansen overtar etter Kristian Seltun.

– Det er et fantastisk hus. Vi gjør mye spennende på Trøndelag Teater. Vi skal fortsatt være en av de ledende teatrene i landet. Vi er i en opptur og den skal vi fortsette, sier den nye sjefen til NRK.

Teatret hadde stor suksess i år med musikalen Robin Hood- Rai Rai i Sherwoodskogen som ble sett av over 40.000, og dette var den mest besøkte forestillingen i Kristian Seltuns tid som teatersjef.

Enstemmig styre

Den nye teatersjefen på Trøndelag Teater ble presentert av styreleder Terje Roll Danielsen på en pressekonferanse som startet klokka 9.

Syret ved Trøndelag Teater vedtok enstemmig å ansette Elisabeth Egseth Hansen. Hun vil begynne i jobben 1. januar 2019.

– Jeg vil si hun har hele huset i ryggen. Det er gledelig at vedtaket er enstemmig, sier Roll Danielsen.

– Hvilke endringer blir det med ny teatersjef?

– Vi får alltid endringer med ny sjef. Det vi kan si er at hun som dramaturg på teatret har vært en sterk premissgiver, og at hun i mange sammenhenger har vært teatersjefens nærmeste medarbeider når det gjelder det kunstneriske, sier Roll Danielsen.

Ny teatersjef med planer

Selv sier Elisabeth Egseth Hansen at hun har flere planer.

– Vi skal sette opp relevant og utfordrende teater og det skal være en bredde og et tilbud til hele regionen og til alle aldersgrupper. Vi ser en økning i det unge publikumet og jeg har lyst til å satse mer på et tilbud for dem, sier hun.

Hun lover en ny vårmusikal og det blir noe av det første hun begynner å se på.

Åremålet som teatersjef er på fire år. I stillingsannonsen sto det at teatret søkte etter en teatersjef som kan skape teater av høy kunstnerisk kvalitet, er nyskapende og har gode lederegenskaper.

Den nye teatersjefen ved Trøndelag Teater, Elisabeth Egseth Hansen, jobber ved Trøndelag Teater som dramaturg. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Kommer fra jobb på Trøndelag Teater

Elisabeth Egseth Hansen (1968) har jobbet som dramaturg ved Trøndelag Teater siden 2012. Hun er født og oppvokst i Trondheim og bor sammen med mann og to barn.

Etter endt utdanning har hun jobbet hovedsakelig innen det frie scenekunstfeltet hvor hun har virket som kurator, konsulent, produsent og dramaturg.

Fra 2008 – 20011 var hun scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd, en stilling som er blitt omtalt som «teatersjefen for det frie scenekunstmiljøet». I inneværende år har Hansen vært medlem av ekspertpanelet i forbindelse med Kulturdepartementets periodiske evalueringer av teatre og orkestre.

Elisabeth Egseth Hansen er kunstfaglig utdannet innen estetikk og visuell kommunikasjon og er cand.philol i filmvitenskap fra NTNU og Universitetet i København. Hun har også deltatt i det offentlig initierte lederutviklingsprogrammet ”Kunstens kvinner”.

Trøndelag Teater i Trondheim har fått ny teatersjef. Foto: Kjartan Ovesen / NRK