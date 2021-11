Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Høye smittetall og stort press på helse- og velferdstjenestene i Trondheim har ført til at kommunen nå skal ha full gjennomgang av situasjonen med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

388 nye smittede er registrert fredag, lørdag og søndag.

20 pasienter er innlagt på St. Olavs hospital, der fire ligger på intensivavdelingen og fire ligger i respirator.

I tillegg til møtet med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet på mandag klokka 10, skal kommunen ha møte med Statsforvalteren på tirsdag.

Tema for møtet er bekymring for totalbelastningen på helsevesenet.

Møtet kommer i stand etter høye smittetall den siste uken, og et økende press på helse- og velferdstjenestene i byen.

– Pressa på alle kanter

St. Olavs hospital meldte forrige mandag at de må utsette planlagte operasjoner. Sykefraværet er skyhøyt, og sykehusdirektør Grethe Aasved forteller til NRK at hun er bekymret for sine ansatte.

Hun har nå bedt kommunen skjerpe tiltakene, for Aasved er klar på at hele kommunen opplever et stort press.

– Det er pressa på alle kanter, sier Aasved.

Sykehusdirektørens største bekymring er prognosen som Folkehelseinstituttet nylig la frem før helga.

– Den viser at hvis vi følger den kurven vi nå er på så vil det ikke være 20, men 60 innlagte koronapasienter i løpet av en til to uker, sier Aasved.

Fire dødsfall på en uke

Smittetallene i Trondheim har vært svært høye den siste uken, med over 200 smittede flere dager.

På søndag døde en ny pasient med covid-19 på St. Olavs hospital. Dette er det fjerde dødsfallet på én uke.

Forrige mandag satte også St. Olavs rekord i antall innlagte covid 19-pasienter, med 21 innlagte. Dette tallet holdt seg stabilt i forrige uke.

Det vil avholdes et ekstraordinært formannskapsmøte på onsdag, der det vil bli vurdert å innføre en ny smittevernforskrift i kommunen.

Over tusen nye smittede i landet

Det siste døgnet er det registrert 1.470 koronasmittede i Norge.

Det er 314 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.055 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.667, melder NTB.