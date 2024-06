Denne skogen kan velte byrådet i Trondheim før de har begynt

Om én uke skal parlamentarisme innføres som styringsmodell i Trondheim og med det skal byens første byregjering ta over makta. Nå er spørsmålet om det kommer til å skje.

Stridens kjerne handler om vern eller utbygging av et område sør i Trondheim. I kommunens arealplan ble et større området på Tiller omregulert til næring for flere år siden. Partiene som nå skal inn i byråd ble i høst enige om å flytte markagrensa tilbake slik den sto før 2013 og på den måten bevare Tillermarka.

Men nå ønsker deler av Høyre omkamp.

Sekretæren i partiet har innkalt bystyregruppa til et ekstraordinært møte i kveld for å stemme over formuleringene om Tillermarka, og i forlengelsen også hele samarbeidsplattformen, skreiv Adresseavisen onsdag denne uken.

Innkalling til ekstraordinært møte Ekspander/minimer faktaboks «Høyres bystyregruppe inviteres spesielt for å stemme for eller mot samarbeidsplattformens konkrete formulering om Tillermarka og, i forlengelsen, hele samarbeidsplattformen. Dette er dessverre nødvendig ettersom det nå er mange utenfor partiet som spekulerer i om vi står ved avtalen vi har inngått». Dette er henten direkte fra innkallinga til møtet, ifølge Adresseavisen.

Inhabil ordfører

Ordfører Kent Ranum er inhabil. Han blander seg ikke i arealplaner, fordi han har eierinteresser i eiendom. Påtroppende byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge er ikke valgt inn i bystyret, og har derfor ikke stemmerett når bystyregruppa møtes i kveld.

Samarbeidet mellom Høyre, MDG og Venstre ble spikra etter valget i høst og en politisk plattform ble utarbeida. For å oppnå flertall er det også inngått samarbeidsavtaler med Pensjonistpartiet, Senterpartiet og KrF.

Alle i bystyregruppa til Høyre stemte for samarbeidsplattformen.

– Det har dessverre vært litt støy, men sentrum/høyre ble enig i september om å bevare Tillermarka ved å flytte markagrensa tilbake dit den en gang var. Det skal vi få til i lag med andre parti og folket som ønsker det, sier Line Fjørstad, påtroppende byråd for miljø, samferdsel og næring til NRK.

Erling Moe i Venstre, Line Fjørstad i MDG og ordfører Kent Ranum fra Høyre. Foto: Mathias Kartveit Mikalsen / NRK

Er vernet avgjørende for samarbeidet?

– Det er en del av samarbeidsplattformen som seks partier står bak. Vi forventer at Høyre står bak den solide samarbeidsplattformen sammen med oss fem andre.

Ønsker å reversere endringa

Krefter innad i Høyre ønsker altså å gå tilbake på enigheten som ble skrevet under på i høst.

– Det er ikke lett å finne næringsarealer i Trondheim og det er grunnen til at det er ønske om å opprettholde, sier Berit Tiller som er gruppeleder i Trondheim Høyre og fortsetter:

– Men så har vi en plattform der vi har sagt at Tillermarka, som er en større del av dette området, skal bevares.

Hvorfor har man ombestemt seg?

– Det er ofte sånn i politikken at man bryner seg og prøver å få sitt primærstandpunkt opprettholdt. At det er ulike meninger er en del av politikken. Men så har vi denne plattformen som i utgangspunktet sier at dette området skal bevares, sier Tiller.

Hun påpeker at Trondheim Høyre er veldig opptatt av å ivareta samarbeidet og gå videre inn i parlamentarisme:

– I utgangspunktet ligger plattformen. Det vi skal diskutere er hvordan vi går videre, er det andre næringsareal vi kan finne? Er det noe vi kan gjøre?

Mener hele prosjektet kan velte

Politisk kommentator i Adresseavisen, Siv Sandvik sier det nå er usikkert om det i det hele tatt blir noe av det nye byrådet.

– På rådhuset møter jeg folk som sover dårlig om natta. Andre forteller om møter som har endt med tårer og gråt, skriver hun i en kommentar.

Til NRK sier hun at situasjonen er alvorlig og i ytterste konsekvens kan velte det blågrønne samarbeidet.

– Det er stor enighet i Høyre om at deler av Tillermarka bør være næringsareal. Uenigheten handler om hvor hardt partiet skal stå på det kravet.

Sandvik sier det mest dramatiske som kan skje er at flertallet i Høyre lander på et standpunkt som ikke MDG og Venstre kan akseptere. Hun sier samarbeidet da kan ryke.

– Samtidig har alle tre partier sterke insentiver til å finne en løsning på et eller annet vis. De fleste jeg snakker med tror ikke samarbeidet ryker, samtidig er flere reelt usikre, avslutter Siv Sandvik.