Mannen i slutten av 40-årene ble i Inntrøndelag tingrett i september i fjor dømt til fengsel i ett år og fire måneder for blant annet «intens, vedvarende og systematisk trakassering av aktører i rettsvesenet», som det heter i dommen.

Anket til Høyesterett

Eidsivating lagmannsrett skjerpet straffen til fengsel i to år og åtte måneder i februar i år, en dom som ble anket inn til Høyesterett over lovanvendelsen, saksbehandlingen, straffeutmålingen og at han ikke ble ilagt kontaktforbud overfor de ansatte i Trondheim tinghus.

I Høyesteretts dom, som vil kunne gi en veiledning for straffeutmålingen ved motarbeidelse av aktører i rettsvesenet, er den eneste forandringen at domfelte får større fradrag for utholdt varetekt. På alle andre punkter opprettholdes dommen fra lagmannsretten.

Sjikanerte ansatte på nettet

Domfelte fikk økonomiske problemer som endte med at hans landbrukseiendommer måtte tvangsselges. Etter dette begynte sjikaneringen av en rekke av dem som var involvert i behandlingen av hans saker i rettsvesenet.

Det inkluderte blant annet at han la ut filmer av de fornærmede på Youtube med krenkende kommentarer, opprettet hjemmesider med krenkende tekster, sendte eposter og oppsøkte aktørene personlig med en sjikanerede atferd.