Høyesterett forkasta anken

Mora til den tre år gamle jenta som døde i Overhalla førre månad velde sist veke å anken til Høyesterett, då ho meiner det ikkje er grunnlag for å halde ho varetektsfengsla. Kjenninga kom idag frå Høyesterett, kor dei skriv at dei forkastar anken. Det vil sei at kvinna kan haldast i varetekt fram til 10. august.