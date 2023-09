I løpet av fire månader organiserte tiltalte transport og sal av 102 kilo hasj frå Austlandet til mellom anna Trøndelag. Utbyttet hans var 6 millionar kroner.

Trøndelag tingrett dømde han i vinter til fem år i fengsel. Fire medtiltalte fekk betydeleg lågare straff fordi dei tok imot beskjeder og instruksar frå hovudtiltalte.

Han meinte domen og inndraginga på 6 millionar kroner var for streng og anka til lagmannsretten.

Bilete av bunkar med pengesetlar funne på mobilen til ein av dei tiltalte. Foto: Politiet

Soner tidlegare narkotikadom

Det er andre gong mannen er dømd for narkotikabrotsverk.

Første saka galdt sal av 60 kilo hasj, forutan grov vald. Domen var på fem års fengsel. Mens han venta på at lagmannsretten skulle behandle saka, starta han med den nye hasjhandelen i Trøndelag hausten 2020.

Dei siste to og eit halvt åra har han sete i fengsel for den første domen.

Tiltalte har fortalt om ein oppvekst der han brukte cannabis frå han var 13 år. Forholda i heimen gjorde at han tidleg starta å stele mat til seg og familien.

I fengselet har tiltalte i over eit år fått sjukehusbehandling for rusproblem.

Han har endra syn på det han har halde på med, ifølgje vitnemålet hans i retten.

Ein av dei tiltalte hadde dette biletet på mobilen sin som politiet undersøkte. Foto: Politiet

Kriminalomsorga skifta meining

Eit alternativ til fengsel for rusavhengige personar kan vere ein dom på behandling gjennom Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

Det er Kriminalomsorga som gir råd til retten basert på mellom anna personundersøkingar.

I denne saka har Kriminalomsorga endra meining tre gonger på tre år om kor vidt tiltalte er eigna for ND eller ikkje.

I august i år landa Kriminalomsorga på at tiltalte ikkje var eigna likevel.

Dei viste til at han no var dømd for 102 kilo hasj, nesten det dobbelte av mengda frå første domen.

Vurderer å anke til Høgsterett

I den ferske domen drøftar lagmannsretten grundig om tiltalte fyller krava for ND. Ein samrøystes Frostating lagmannsrett meiner at det gjer tiltalte.

Retten meiner tiltalte kan starte på behandlinga når han er ferdig med å sone den første domen om ei tid.

Mannen slepp å sone straffa på fem års fengsel om han gjennomgår narkotikaprogrammet.

(...) lagmannsretten legger til grunn at han ved løslatelse vil ha de nødvendige rammer for å kunne gjennomføre programmet. Slik situasjonen er nå, fremstår han med vilje og evne til å jobbe mot en rusfri tilværelse uten kriminalitet. Frostating lagmannsrett 6. september 2023

– Klienten min er sjølvsagt nøgd, seier Øyvind Bratlien som forsvarer tiltalte.

Forsvarer Øyvind Bratlien Foto: Advokatfirmaet Bratlien

Bratlien meiner ordninga med narkotikaprogrammet bør utvidast til også å gjelde i fleire alvorlege saker dersom domfelte vil.

– Hovudmålet med straff er jo å få ein endra livssituasjon, seier Bratlien.

Aktor, statsadvokat Kaia Strandjord, er overraska over domen frå lagmannsretten. Ho ville ha skjerpa straffa til seks års fengsel.

– Her er det snakk om organisert og betydeleg kriminalitet, seier Strandjord til NRK.

Ho vurderer derfor å anke domen til Høgsterett.