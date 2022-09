Senteret jobber kun med kvinnehelse – vil aldri tilby kosmetiske inngrep

– Jeg syns det er noe med atmosfæren og tryggheten her. Det er veldig kjekt at det er kun damer, og at det er et samhold.

Det sier Marianne Fjeldsæter, som er på babytrening sammen med sin lille sønn Linus.

På helsehuset House of Femme trener hun sammen med mange andre nybakte mødre som trenger råd og veiledning etter fødselen.

– Det er mange utfordringer en fødsel fører mer seg, og det er ikke så enkelt å komme tilbake til kroppen man hadde før fødselen. Jeg syns det snakkes for lite om.

Marianne Fjeldsæter sammen med sønnen Linus. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Treningstilbudet som hjalp

Marianne har to barn, og fikk sitt første barn under koronaen.

– Jeg ble veldig innelåst med sønnen min som også hadde kolikk. Jeg følte meg litt nedbrutt og det var tøft å ikke ha noen å snakke med hvordan det var etter fødselen.

Men via venninner fikk hun tips om helsesenteret, og det har vært positivt for henne.

– Jeg føler at det er trygt og godt å være her.

Senteret i Trondheim har helt fra oppstarten for 12 år siden fokusert på kvinnehelse, og tilbyr blant annet trening, lege, psykolog, gynekolog og ammeveileder.

Nå raser debatten rundt hva god kvinnehelse er.

Hva er god kvinnehelse?

Rett før helgen kunngjorde de tre norske kjendisene Synnøve Skarbø, Vanessa Rudjord og Pia Tjelta at de åpner «Norges ledende klinikk for estetisk medisin».

Bruken av ordet kvinnehelse i samme åndedrag som kvinners utseende har hos mange ikke falt i god jord.

Hos House of Femme i Trondheim tilbys det velværebehandling, men ikke kirurgiske kosmetiske inngrep.

– Vi ønsker ikke det på House of Femme, sier gründer Simone Anzjøn Holbø.

Startet med babytrening

– Jeg har lyst å fokusere på helse. Derfor har vi valgt å gjøre det sånn.

Sammen med medgründer Mona Rygvold Reppe ønsket hun å starte et helsesenteret med fokus på kvinners helse, da de følte at gravide ikke fikk god nok informasjon om trening under graviditet.

– Vi bare måtte gjøre det. Som unge fysioterapistudenter lærte vi mye om hva vi ikke kunne gjøre på trening, og vi så at det skremte folk i å være aktiv mens de var gravide. Så mange som 80 prosent av de gravide valgte å ikke trene da vi startet for 12 år siden.

Nå mener hun dette har blitt mye bedre.

– Nå har det heldigvis snudd og flere og flere gravide er aktive. Vi ser også at dette er en trend som har spredt seg i hele landet.

Gründer av House of femme, Simone Anzjøn Holbø. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Må normalisere kvinnekroppen mer

Dorte Kuhn jobber som jordmor på House of Femme. Hun sier de fleste er stolte av kroppen sin og syns det er fint å se forandringene under graviditeten.

Men mange kan kjenne på usikkerhet etter fødsel mener hun.

– Kroppen har forandret seg, de har kanskje noen strekkmerker. Da blir mange usikre og lurer på om det er normalt.

Derfor er kvinnehelse viktig for henne, og mener at det er fint at debatten nå kommer.

– For meg handler kvinnehelse om kunnskap og forståelse om hvordan kroppen til kvinnen forandrer seg gjennom livet. Hvordan kan vi forebygge plager, behandle dem og hva er normalt.

Jordmor Dorte Kuhn Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Vil at kvinner skal føle seg vel

Babytreningen går mot slutten.

For mamma Marianne Fjeldsæter syns hun det er dumt at kvinners utseende blir en del av begrepet kvinnehelse.

– Jeg syns man skal være fornøyd uansett hvilken kropp man har, og det viktigste er at den fungerer og at man har det bra med seg selv.

Men at debatten om kvinnehelse nå kommer, tenker hun bare er bra.

– Jeg syns det har vært for lite fokus på kvinnehelse. At det blir tatt opp mer, syns jeg er positivt.