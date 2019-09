Horneland om albuen til Akintola: – Ikke i tråd med ønsket adferd i Rosenborg

WANTED TO SMASH HIM: Akintola fikk ikke kort etter albuen. Stemningen mellom Akintola og Adekugbe ble ikke akkurat bedre etter albuesituasjonen. I det 32. minutt jaktet Rosenborg-spilleren ballen i angrep, da den kanadiske forsvareren ga ham en tøff dytt over dødlinjen. – «I wanted to smash him» (Jeg ville knuse ham), sa VIF-spilleren til TV Norge i pausen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix