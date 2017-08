Hoppet rett inn i lovens lange arm

– Han var som en vanlig kunde som gikk inn i butikken for å se om det var noe han fant, forteller en ansatt ved G-Sport på Røros.

Butikktyven som før helga stakk av med et par sko uten å gjøre opp for seg, sørget imidlertid for at Rørospolitiet kunne gjøre en rekordrask pågripelse.

Politiet ventet bak gjerdet

Politiførstebetjent Øyvind Unsgård ved Røros lensmannskontor opplevde at en tyv hoppet rett inn på gårdsplassen, med tyvegodset på seg. Foto: Per Magne Moan/Nea Radio

Tyven stakk ut av bakdøra til sportsbutikken med et par nye sko på, de gamle lå igjen i skoeska. Med en butikkansatt på slep, hoppet tyven over gjerdet og inn i bakgården til naboen. Det tyven ikke visste var at naboen var selveste lensmannskontoret på Røros.

– Jeg hadde en betjent ute i bakgården til lensmannskontoret som drev og ryddet ut av en bil. Så ble han oppmerksom på noe uro på baksida av gjerdet på en tilliggende eiendom, og der kom det klatrende en kar som heiv seg over gjerdet, forteller etterforskningsleder Øyvind Unsgård ved Røros lensmannskontor.

Tyven skjønte umiddelbart at han ikke kunne komme unna med tyveriet og tilstod med en gang.

Uflaksen stoppet ikke med det for tyven

Uflaksen for tyven og flaksen for politiet stoppet ikke med dette. For i lommene til mannen fant politiet et nøkkelsett. Det tok de rett og slett med seg på en runde i byen.

– Under ransakingen fant vi en bilnøkkel til en bil med fjernkontroll. Etterpå kjørte vi rundt i gatene og prøvde fjernkontrollen og så slo den ut på en bil og inni den satt det fire kamerater, forteller etterforskningslederen.

Da politiet ransaket bilen fant de ut at to av de andre mennene også hadde tyvegods fra flere butikker på Røros.

– Plutselig hadde vi tre mann i cellene her og tjuvgodset fra flere butikker kom til rette, sier den fornøyde etterforskningslederen.