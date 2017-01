Homofile kan nå gifte seg i kirken

Det er flertall i Kirkemøtet for den nye vigselsliturgien for likekjønnede par. 83 stemte for vedtaket, 29 stemte imot. Vedtaket er nå fattet. Den nye liturgien skal praktiseres parallelt med den nåværende, og skal gjelde fra onsdag 1. februar.