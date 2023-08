– Det er brutalt å se på at folk får hus, eiendom og hjem ødelagt, det er det.

Det sier Arve Hitterdal, ordfører i Holtålen kommune, som tirsdag morgen er ute på en befaringsrunde sammen med kommunedirektøren.

Nå har vannet gått ned igjen i alle bekker og hovedvassdraget Gaula, forteller ordføreren.

– Elva er heller ikke voldsom stor, så situasjonen er ganske rolig igjen.

– Men vi ser at det er en del omfattende skader, spesielt på kommunale veger og private gårds- og bygdeveger. Og vi vet vi at en del boliger har fått vann inn i kjellere.

Slik ser det ut på fylkesveg 30, 7.5 km nord for Haltdalen, tirsdag morgen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Kommer seg ikke på skolen

Langs fylkesveg 30, ovenfor Svøljatunnelen har en gårdsveg blitt dratt ut. Det gjør at Tina Berg (18) ikke kommer seg på skolen på Røros i dag.

– Bekken ble så stor i går at den tok med seg vegen.

Hun er på luftetur med hunden Saga og synes det er skummelt å se ødeleggelsene.

– Vi har vært veldig bekymret for vegen, men ettersom bekken ble tett har den funnet en ny veg og det er mellom oss og riksvegen.

Berg har varsel Røros vidregående skole om at hun ikke kommer seg på skolen i dag.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Det er jo uvisst når vi får ny veg.

18-åringen er sjokkert over hvor store ødeleggelser er.

Tina Berg kom seg ikke på skolen tirsdag morgen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Tirsdag morgen har fylkesveg 30 blitt åpna etter å ha vært stengt på to steder mellom Støren og Røros.

E6 er fortsatt stengt nord for Soknedalstunnelen.

I løpet av natta har det gått et nytt jordras over veien like nord for Soknedalstunnelen.

Slik preges trafikken Ekspander/minimer faktaboks Fv 30 Støren-Røros: Veien har åpnet etter stengning to steder mellom Haltdalen og Ålen pga jordras og flom. Fortsatt mye vann i vegbanen, og enkelte steder må trafikken i begge retninger passere i ett felt. Avpass farten og kjør etter forholdene. Fv 705 Selbu: Åpnet etter stengning mellom Flora og Rollset pga ras og oversvømmelse. Mye vann i vegbanen, vær oppmerksom. E6 er fortsatt stengt nord for Soknedalstunnelen. Ifølge Veidekke like før klokka 8, kan E6 bli stengt i fem-seks timer til. Det er ventet geolog til Soknedalen klokka 9. Etter det kommer ny oppdatering. Rørosbanen og Dovrebanen er begge stengt (Trønderbanen som er en del av Dovrebanen, er stengt mellom Lundamo og Ler).

Ikke kjør hvis du ikke må

Ordføreren forteller at det fortsatt vil det være ufremkommelig flere steder.

– Det er noen veier som er vasket bort, så hvis du ikke trenger å kjøre bør du kanskje ikke det, sier han.

– Det er bekker vi nesten ikke har sett vann i før, som nå har gjort stor skade. Vi har jo nettopp ordnet opp i en liten flom vi hadde for et par uker siden, så det er trist å se at det er verre nå enn det var da.

Flommen har tatt med seg ei kraftledning. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Mandag kveld tok kommunen bestemmelsen om å stenge skoler og barnehager tirsdag.

Han oppfordrer befolkninga til å få oversikt over egne skader.

– Dette har rammet ganske mange på forskjellige vis, så det er trist å se fra morgenen av.