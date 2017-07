Høie vil forebygge selvmord med veileder til kommunene

– Kommunen har en sentral rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet. Mange av dem som begår selvmord har vært i kontakt med fastlegen sin, eller andre deler av helsetjenesten, i året før de dør, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han påpeker at helsetjenesten i kommunen derfor har en unik posisjon til å komme tidligere inn med forebygging, behandling og oppfølging.

I det forebyggende materiellet skriver Helsedirektoratet at kommunene bør opprette en plan eller delplan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk. Helsemyndighetene anbefaler også at alle kommunene har en kontaktperson som skal følge opp henvendelser.

"Kommunene må sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse til å identifisere og følge opp personer som trenger hjelp", skriver direktoratet.

– Kommunene har ulike ressurser, derfor vil dette materiellet være til god hjelp og kan brukes som en «arbeidsmal». Veilederen er tenkt som et redskap for kommunene som har et behov for å bli bedre, sier Høie til NTB.

På spørsmål om hvordan Helsedirektoratet skal følge opp at kommunene faktisk benytter seg av veilederen, svarer Høie at materiellet kun er en anbefaling, ikke en forskrift.

– Like langt uten oppfølging

Kristina Johnstad, leder i Unge LEVE, landsforeningen for etterlatte ved selvmord, synes det er positivt at retningslinjer til kommunene blir nedfelt skriftlig. Hun kaller tiltaket et steg i riktig retning, men stiller seg kritisk til at kommune ikke vil bli fulgt opp i arbeidet.

– Kommunene bør forplikte seg til veilederen. Uten oppfølging er vi like langt, og det blir vanskelig å vite hvordan dette vil utspille seg i praksis, mener hun.

De siste 10–15 årene har selvmordsraten ligget nokså stabilt mellom 500 til 600 tilfeller hvert år i Norge. De siste tallene er fra 2015, og viser at antallet selvmord lå noe høyere enn tidligere år. Dette året var det 590 tilfeller i Norge, viser tall fra Dødsårsaksregisteret.

Kontaktpersoner er viktig

Styreleder i Mental Helse, Kristian Kise Haugland, påpeker at det er et stort problem i dag at personer som har forsøkt å begå selvmord, ikke blir fulgt opp.

– Etter et selvmordsforsøk blir man ivaretatt av spesialhelsetjenesten, som ofte ikke vet hvem de skal hevende seg til for videre oppfølging i kommunen. Oppnevnelsen av kontaktpersoner i kommunene vil derfor være svært positivt i det forebyggende arbeidet, sier han.

Medlemsorganisasjonen, som selv har gitt innspill til hva veilederen bør inneholde, stiller seg positiv til at veilederen fra Helsedirektoratet kun er en anbefaling.

– Jeg synes ikke veilederen er for vag. Når staten sier at kommunene bør følge retningslinjene, så betyr at det at kommunene skal ha god grunn til å ikke følge dem. Kommunene kan få klage om de ikke følger materiellet, sier Kise Haugland.



– Viktig å snakke om selvmord

Tidligere i år var det i løpet av kort tid flere selvmord og selvmordsforsøk blant unge i Lillehammer og Trondheim, meldte VG. Kise Haugland påpeker at tross tilfeller av smitteeffekt, må man ikke være redd for å prate om selvmord.

– Det er kun fremgangsmåten man bør være varsom med å omtale, ettersom det kan skape smitteeffekt.

Veilederen kommer to år for sent

Handlingsplanen for forebygging av selvmord og selskading 2014–2017 meldte at Helsedirektoratet ville utvikle veiledende materiell for kommunene til forebygging av selvskading og selvmord innen 2015.

– Direktoratet må selv svare på hvorfor veilederen er forsinket. Men, det er viktig at veilederen kommer nå. Det er fortsatt for mange som tar selvmord i Norge og mange har utfordringer med å finne fram i det kommunale hjelpeapparatet, sier Høie til NTB.