Nysnøen har lagt seg på greinene i skogen, og det er iskaldt ved Lavollen like utanfor Trondheim sentrum.

Men sjølv om snøen drysser ned på jakkene til ein gjeng trehoggarar, så blir jobben gjort likevel.

– Dette er ein fantastisk jobb, seier ein av mennene etter at endå eit tre er felt.

Av omsyn til sonen, ønskjer han ikkje å stå fram med namn.

– Akkurat no held vi på å tynne ut skogen for Trondheim bydrift. Vi tek bort alle granene og tynner ut sånn at det er berre bjørk, selje og rogn som står igjen. Håpet er at ein kan setje beite her til sommaren, seier han.

Ramlar utanfor arbeidslivet

Den ivrige trehoggaren har jobba i Hogst sidan 2020. Men at han skulle få fast jobb var langt frå sjølvsagt.

15 år med narkotika, rus og fengsel hadde sett spor. Under den siste soninga var han usikker på kva han skulle gjere med livet sitt.

Det var då han kom i kontakt med Hogst AS. Selskapet rekrutterer tidlegare innsette frå fengsla.

– Eg trudde ikkje det då eg sat i fengsel, at eg skulle komme ut og få fast arbeid. Eg er ekstremt takksam for sjansen, seier han.

Det er ikkje sjølvsagt å gå frå soning og rett ut i arbeidslivet.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har kritisert fleire for å gjere ein for dårleg jobb med å hjelpe tidlegare innsette tilbake til samfunnet. Foto: Svend Even Hærra / NRK

I oktober kritiserte Riksrevisjonen både Kriminalomsorga og velferdstenestene for at samarbeidet mellom dei ikkje fungerer.

– Dette svekkjer moglegheitene for ei vellykka tilbakeføring til samfunnet, seier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Nav har inga oversikt over kor mange av dei innsette som har ein jobb å gå til etter avslutta soning. I 2017 avgjorde fem departement at dei skulle gjennomføre 18 tiltak for å hjelpe innsette tilbake til samfunnet.

Riksrevisjonen fann ut at veldig lite av dette vart gjennomført.

– Mange av dei som blir lauslatne står utan inntekt, arbeid og bustad og med større gjeld enn dei hadde då soninga starta. Det er ei forsømming både med omsyn til den lauslatne og til samfunnet, seier Schjøtt-Pedersen.

Her er den tidlegare innsette i gang med kvisting av eit tre som akkurat er felt. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Samfunnsnyttig arbeid

På bakgrunn av dette vart Hogst AS starta opp for seks år sidan. Ideen kom frå Stian Estenstad i Røde Kors som tok kontakt med Trønderenergi.

Kraftselskapet såg at her kunne dei slå to fluger i éin smekk. Dei kunne vere med på å hjelpe folk tilbake til samfunnet – og på same tid få gjort arbeid mange har nytte av.

Dagleg leier i Hogst, Vegard Nytrø, seier tidlegare innsette kjem til dei frå Nav eller så tek dei kontakt direkte med firmaet for å høyre om sjansane for å få jobb. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vi gjer eigentleg alt mogleg. I dag er vi på Lavollen i Trondheim og driv med kulturlandskapspleie. Samstundes jobbar vi ein del med rydding av kraftgater for nettselskap, fortel dagleg leiar Vegard Nytrø i Hogst.

Dei som ønskjer å prøve seg får vere med på eit tre månader langt kurs. Her får dei tidlegare innsette ein introduksjon til arbeidslivet. I tillegg får dei opplæring i å bruke motorsag og anna utstyr.

Etter kurset er det høve til å få fast jobb.

– Folka vi har lært opp og fått i fast arbeid viser at det verkar. Det er kjempestas, seier Nytrø.

– Betyr alt

For den tidlegare rusavhengige tømmerhoggaren har jobben vorte ei viktig brikke for å få livet på rett kjøl igjen.

– Det betyr vanvitig mykje. Eg er ekstremt takksam for sjansen, seier han.

No går han i tillegg på skule for å ta fagbrev saman med fire kollegaer.

– Det er veldig greitt å ha noko å gjere om dagane. Det er viktig fordi eg har ein son. Det er viktig for han å sjå at pappa dreg på jobb

– Kor viktig er sjansen du har fått her?

– Den betyr alt for meg og sonen min, seier han før han blir stille.