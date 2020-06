Hod-prosjektet igangsettes – sikrer 5000 arbeidsplasser

Storkontrakten sikrer blant annet full sysselsetting ved Kværner Verdal der ordreboka var tom fram til i dag. Kværners andel av kontrakten er på litt under en milliard kroner.

– Vi er glade for at vi etter en meget krevende vår i dag kan sette i gang arbeidet med å bygge Hod brønnhodeplattformen. I løpet av kort tid vil permitterte på Kværners anlegg i Verdal være tilbake i jobb, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

TILBAKE I JOBB: Kontrakten betyr at permitterte verftsarbeidere ved Kværner Verdal kan gå tilbake på jobb igjen, opplyser konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Skal stå ferdig 2021

I børsmeldinga sier også Løken at Hod-prosjektet til å gi nytt arbeid det neste året og at Kværner har et godt fundament for videre forbedring og videre utvikling.

Beslutningen om utbygging av Hod-feltet skulle opprinnelig tas av Aker BP i mars, men ble satt på vent. Men etter at Stortinget ble enige om en bedre krisepakke til oljenæringa gikk i dag styret i Aker BP inn for å starte bygging.

Stålunderstellet og plattformdekket skal være klart for levering og utskipning sommeren 2021. Sammenkobling og ferdigstillelse ute på feltet skjer umiddelbart deretter.

– En stor dag

I gjennomsnitt vil om lag 250 personer arbeide på prosjektet ved Kværners verksted i Verdal.

– En stor del av Hod-prosjektet vil bli gjennomført i Verdal. Det er en stor dag for Aker BP, men det er sannelig en stor dag for Kværner Verdal også, sier pressetalsmann Ole Johan Faret i Aker BP.

Han er veldig godt fornøyd med den krisepakken som politikerne nå kommer med og det har vært avgjørende for beslutningen Aker BP kom med i dag.

– Hele industrien er i en svært krevende tid og det er gledelig å se at vi har en sterk og god respons fra politikerne som gjør at vi likevel nå kan igangsette prosjekter som er gode og som nå er gjennomførbare, sier Faret.