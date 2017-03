– Dette er sterkt beklagelig. Styret og ledelsen har i lengre tid jobbet med å bygge en plattform som kunne sikre videre drift, men har dessverre ikke lyktes. Vi må bare konstatere at det ikke vil være mulig å finne en løsning innen rimelig tid. Derfor har vi ikke annet valg enn å begjære oppbud, opplyser daglig leder og styreleder John Helge Inderdal i Drømmebakeriet.

Ny fabrikk

Inderdal har vært den største eieren i Drømmebakeriet med 74 prosent av aksjene. Drømmebakeriet ble startet da hjørnesteinsbedriften Lierne Bakeri ble nedlagt og flyttet i 2015.

Det var Inderdal og Herman Friele som sammen med tidligere ansatte ved bakeriet startet det nye bakeriet. De satte opp en ny fabrikk, og produksjonen av kaker kom i gang i januar i fjor.

– Vi utviklet nye produkter, men det var nesten umulig å komme inn i norsk dagligvaremarked, med to unntak, sier John Helge Inderdal.

Det har vært rundt 20 ansatte ved fabrikken som det kostet rundt 80 millioner kroner å bygge. I storhetstiden til Lierne Bakeri for fem-seks år siden var det over 100 ansatte ved fabrikken.

John Helge Inderdal må nå gi opp Drømmebakeriet i Sørli. Foto: Kjartan Trana / NRK

Håper på ny drift

Nå skal bostyret vurdere om det er mulig å få til ny drift i fabrikken på Jule i Lierne. Bygget eies av Lierne Industribygg, hvor Lierne kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune er de største aksjonærene i tillegg til Inderdal AS, som er John Helge Inderdals private investeringsselskap.

– Vi må bare innse at det ble for tøft å få fotfeste i markedet innen akseptabel tid. Som gründer og ildsjel for næringsutvikling og arbeidsplasser i Lierne håper jeg og øvrige som har stått bak etableringen at andre med markedsadgang og ressurser kan se nytten av å føre driften videre i det vi har lagt til rette for ved anlegget i Lierne, sier Inderdal.

– Jeg synes det er en tung dag, og mange blir rammet av dette. Dette er ingen god dag, verken for de ansatte eller bygda rundt oss, sier John Helge Inderdal.