Hjerneforsker vant Grand Prix i Trondheim

– Dette var utrolig kjekt. Jeg er veldig takknemlig, dette har vært fantastisk å være med på. Underveis har jeg fått kjempegod hjelp av universitetet, familie og venner.

– Pokalen er såpass tung at jeg kjenner at jeg har vunnet, sa en fornøyd og overveldet Skodvin rett etter at han hadde mottatt pokalen.

Tromsø

Det skriver Forskningsrådet i en pressemelding. Skodvin er tilknyttet Universitetet i Tromsø (UiT).

Ti unge forskere fra ulike studiesteder i Norge kjempet lørdag kveld om å vinne finalen i Forsker Grand Prix i Trondheim. Konkurransen handler om å formidle flere års forskning på kun fire minutter.

Hjernens blodårer

Skodvin halte i land seieren med sin presentasjon av prosjektet «Det bør være en veldig god grunn til å operere i noens hjerne». Han forsker på utposninger i hjernens blodårer og om disse må opereres eller ikke.

Det er tredje gang UiT vinner norgesmesterskapet for forskere.