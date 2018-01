Hjembygda får nytt navn – D.D.E.-Brøndbo skjønner ikke hvorfor

Det er Samferdselsdepartementet som har bestemt dette etter en mangeårig navnestrid, der hensynet til det gamle stedsnavnet Hunn, har veid tyngst.

Likevel kan skiltene som nå tas ned, bli satt opp igjen om noen få måneder. For kommunene vil i løpet av året få større frihet til å velge stedsnavn selv. Derfor reagerer mange på at dette tvinges igjennom av Samferdselsdepartementet.

Bjarne Brøndbos hjembygd og arbeidssted, Skage i Namdalen vil nå få navnet Hunn, selv om både kommunestyret og de fleste innbyggerne er imot.

– Det er veldig få på Skage som ønsker en navneendring på stedet de er oppvokst eller bor på.

– Jeg er nå straks 53 år og har alltid benyttet Skage som stedsnavn. Hvorfor vil mange av dere som ikke engang bor på Skage nå bytte navn på vår bygd?

LES OGSÅ: Foreslår endringer

Bjarne Brøndbo leser engasjert fra en av flere e-poster om navneendring på hjemstedet, for snart skal Skage i Namdalen bli til Hunn. – Hoinn, hunn, hund, voff, voff, ler Brøndbo.

Striden om navnet har pågått i mange år, og har en historisk bakgrunn. Mange mener Hunn er det rette navnet på tettstedet, mens Skage er navnet på bygda rundt.

Navnestriden har vært innom både Klagenemnda for Stedsnavnsaker og Sivilombudsmannen, og har altså fått sin ende. Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen bekrefter at nye skilt er på veg.

– Ikke trivelig

– Nå har det kommet brev fra departementet om at skiltingen skal endres, og det iverksettes nå ved at vi bestiller opp nye skilt. Vi regner med å få opp nye stedsnavnsskilt i løpet av tre til fire uker, sier Solvi.

Per Olav Tyldum er ordfører i Overhalla. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Det er ikke bare Brøndbo som har engasjert seg mot dette. Tre vedtak i kommunestyret har gått klart mot endringa. Ordfører Per Olav Tyldum fortviler.

– Dette er slett ikke trivelig, det er ingen positivet i en diskusjon som har pågått i fire år, sier ordføreren.

– De skiltene som står per i dag er de skiltene som har stått slik i mange år, og som også skal stå slik videre ifølge kommunestyret, sier Tyldum.

Større frihet

Ordføreren håper og tror at kommuner og fylkeskommuner i løpet av våren skal få større frihet til selv å velge stedsnavn. Det er nemlig signalisert at det er en lovendring på gang, og det vil bety at skiltene skal ned igjen så fort det skjer.

Tyldum tror skiltet med Hunn bare blir stående i tre-fire måneder.

– Vi vet nå at det kommer en lovendring i Stortinget løpet av våren som vil gjøre at kommunestyret har et slags endelig beslutningspunkt. Dermed blir det vel fjerde gang vi skal slå fast at det skal hete Skage, sukker Tyldum.

Bjarne Brøndbo driver et bilopphuggingsfirma på Skage i Overhalla. Foto: Kjartan Trana / NRK

Rister på hodet

Hos Kulturdepartementet vil de ikke kommentere denne saken for akkurat nå er et nytt forslag om endringer rundt stedsnavnloven ute på høring.

Bjarne Brøndbo rister på hodet av hele saken.

– Jeg har jo i løpet av 25 år med D.D.E. vært fra Namsos, Namdalen og ikke minst Skage da så jeg synes jo dette er veldig rart, sier vokalisten. Jeg har jo også sendt tusenvis av bildeler fra Skage i 25 år, men nå må jeg vel forandre adressen på bilopphuggeriet til 7860 Skage kirkesogn.

– Eller, det blir vel Huinn, hoinn, hund det også da, ler Brøndbo.

Han sier han vil finne seg i det som blir vedtaket, men synes det er feil at man bruker så mye energi på en så uviktig sak.