Hivju skal finne Olav den hellige i ny storsatsing

– Olav er fortellingen om Norge. Han er nordmannen som er nevnt flest ganger i historiebøkene. Det å undersøke vår egen fortid er viktig for vår fremtidige generasjon, sier regissør Stian Trovik. Her gir han instrukser til Kristofer Hivju under startskuddet for innspillingen denne uken.

Foto: Aleksander Fremstad Askim/ Ekkofilm