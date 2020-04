Må avlyse tog og paroler i gatene – slik skal arbeidernes internasjonale kampdag markeres

– Vi har en arbeidsløshet som vi må tilbake til 1930-tallet for å se nivået på, sier LO-leder i Trondheim, John-Peder Denstad.

Han mener det er viktigere enn noen gang å markere arbeidernes internasjonale kampdag. I år skal 1. mai-markeringa skje på nett – og ikke med tog og paroler i gatene over hele landet.

– Det er klart det er alvorlig for alle våre kamerater som nå enten er arbeidsløse eller permitterte, sier Denstad til NRK.

MARKERER 1. MAI PÅ NETT: Alle som ønsker å vise solidaritet kan velge sted og stille seg under en parole i denne virtuelle 1. mai-markeringen. Det er bare å klikke på en av LO-fanene. Her kommer også video av appeller, musikkorps og taler. Nettsiden til LO lanseres denne uka. Foto: Skjermdump / Sircon

– Økonomisk krisetid

Fra et norgeskart på nett kan alle klikke seg inn på sitt lokale 1. mai-arrangement. I tillegg skal det strømmes direkte fra taler og appeller på Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

– Det er 130 år siden arbeiderbevegelsen første gang markerte 1. mai. Da var kampen 8-timersdagen. Nå står vi i en økonomisk krisetid, sier Denstad.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er klar for sin første digitale 1. mai i sendinga som streames direkte på nett.

– 1. mai er viktigere enn på lenge, sier Gabrielsen.

Sammen med Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, skal han holde hovedtalen.

Har spilt inn appeller fra hele landet

Siden midten av mars har LO vært forberedt på at årets 1. mai kunne bli annerledes. Derfor er det jobbet med et alternativt opplegg på nett.

Lokale LO-lag har bidratt gjennom å sende inn videoer av innspilte appeller fra talere og musikkorps. Ikke minst er det lagt inn paroler. Nettsiden lanseres i disse dager.

– Når situasjonen er som den er, feirer vi dagen på nett, sier John-Peder Denstad.

Trondheims-bedriften Sircon har fått oppgaven med å legge ut bidragene fra lokale LO-lag på et norgeskart på nett. Her blir det mange ulike innslag fra sted til sted.

– Dette er en teknisk enkel løsning. Og det gir en mulighet til å få et innblikk i hva som rører seg på ulike steder, sier leder i Sircon, Terje Dalhaug.

FORBEREDER EN ANNERLEDES 1. MAI: LO-lederen i Trondheim, John-Peder Denstad, ser igjennom programmet for årets markering sammen med første nestleder Svein Åge Samuelsen. Foto: Eva Ersjfjord / NRK

Mener vi må slå tilbake arbeidsløsheten

LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 950.000 medlemmer. Nå ser flere fram mot 1. mai.

– For oss er det viktig å løfte fram fagbevegelsen og solidariteten og sørge for at vi får fram en del krav i den tida vi står i. Ikke minst handler det om å sikre gode velferdsordninger. Som gjør at de som er arbeidsløse og permitterte har en økonomi og ikke minst en verdighet i en slik situasjon, sier LO-lederen i Trondheim.

Denstad mener at arbeidsløsheten må slås tilbake. Det var også tema da han spilte inn sin video-appell som skal sendes 1. mai. Til NRK utdyper han hva som trengs i landet.

– Det er mer enn nok uløste oppgaver for å kunne slå tilbake arbeidsløsheten. Nå kreves en aktiv offentlig motkonjunkturpolitikk. Øke etterspørselen og få produksjonshjula i gang, sier han.

BLIR IKKE SLIK I ÅR: Slik er vi vant til å se det. LO mener det er viktig å føre kampen videre for å sikre landsomfattende kollektive tariffavtaler, arbeidervern og arbeidstidsordninger som skal ivareta helsa. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Må legges fram en industripakke

Denstad tar til orde for viktigheten av å få det han kaller en storstilt industriutvikling i Norge. Det handler om å få i gang aktiviteter og prosjekter som ligger på vent.

– Det må legges fram en industripakke og den må komme raskt. Det handler om å få i gang aktivitet.

Én kampsak er viktig nå, mener LO-lederen i Trondheim.

– Vi skal ut av denne krisen med et klart mål om at folk som ønsker det, skal ha en jobb. Jobb for alle er jobb nummer én for LO, sier Denstad.

400.000 nordmenn uten jobb. Det har aldri vært viktigere å stå sammen. LO-leder i Trondheim, John-Peder Denstad

Åge-konsert på nett

I forbindelse med 1. mai-markeringen, tilbyr Fagforbundet konsert med Åge Aleksandersen på nett for alle sine medlemmer om kvelden 31. april.

Konserten blir strømmedebuten for artisten.

– Det har jo blitt den nye måten å formidle kultur på nå. Det er jo både interessant og nyskapende, og sikkert en bra erstatning når man ikke kan møtes på konsertlokalet, sier Åge Aleksandersen til Fagbladet.