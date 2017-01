Historien om norske barnehagebarn på reinslakt går verden rundt

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at en barnehage i Steinkjer tok med seg barna på reinslakting og la ut bilder av opplevelsen på sin Facebook-side.

Saken ble først omtalt i flere av landets største aviser, og deretter i en rekke store internasjonale medier – som i blant andre New York Times, Washington Post, The Guardian og RT.

Barnehagen måtte forklare seg på norsk, tysk og engelsk

At barn er med på en slik aktivitet har videre vakt stor oppsikt i kommentarfelt på sosiale medier.

Etterhvert ble trykket fra menneskene fra hele verden i kommentarfeltet såpass stort at barnehagen fant ut at de måtte legge ut en en lengre forklaring på sin Facebook-side – på både norsk, tysk og engelsk:

«Vi har forståelse for at mange synes bildene i innlegget kan oppleves sterke. Bildene viser imidlertid hvordan det ser ut i et område der rein slaktes. [...] Det at vi var så heldige å få være med på reinslaktinga, er en del av vårt pedagogiske opplegg rundt samisk kulturarv, som avrundes 06.02 på samefolkets dag.»

– Fint å lære barna om slakting

Christina Henriksen er Sametingsrepresentant for NSR, og hun mener det er bra at barna lærer hvordan slakting foregår.

– For at kjøttet skal komme på bordet, så må dyret nødvendigvis slaktes. Uansett hvordan kjøtt det måtte være, forklarte Henriksen tidligere denne uka til NRK.