Hinter om store artister til Trondheim

John Fogerty kommer til Sverresborg 2. juli i år. Foto: Pressefoto

De to siste dagene har Trondheim Concerts sluppet både Deep Purple og rockeartisten John Fogerty. Stein Vanebo forklarer at de fisker med oter for tiden, så de har mange kroker i vannet.

– Ja, vi har flere artister vi holder på å få tak i. Nå ble det tett som hagl her med det man kan kalle god, gammel rock to dager på rad, men vi har mer på gang fra flere sjangre, sier han.

Utelukker ikke Guns N' Roses

På et spørsmål om ivrige Guns 'N Roses-fans kan få oppleve sine store helter her i byen, svarer Vanebo først nei, men så ombestemmer han seg.

– Jeg skal ikke si nei, men de har en tett turneplan. Sverresborg er for liten for dem, så da måtte vi valgt et annet sted i så fall. De er ikke på den listen som er veldig varm akkurat nå, men vi følger med. Det er andre som er mer aktuelle nå, men det kan jo snu, det har skjedd før, forklarer han.

Har mer å by på

Bruce Springsteen i Granåsen i fjor sommer. Foto: Stein Lorentzen / NRK

I fjor fylte de Granåsen med 37.000 Springsteen-fans, og selv om flere store navn allerede er sluppet, så forklarer Vanebo litt hemmelighetsfull at de ikke er ferdige ennå.

– Vi slipper et par navn i slutten av februar, også venter vi på et stornavn, men den avtalen er nok ikke klar før rundt påsketider, sier han.

Du sier at dere venter på stornavn, snakker vi størrelse med John Fogerty eller enda større?

– Ja.