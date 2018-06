Hildur Norum fra Verdal har gått utallige flotte turer på i alt 16 greske øyer gjennom årene. Men under siste reise, under en fjelltur på øya Tilos, fikk hun et uforglemmelig syn.

Hildur Norum og kjæresten ble anbefalt å gå i fjellet på øya Tilos. – De reklamerte med at det var så nydelige blomster der, og så mange vakre fugler. De sa ingenting om slanger. Vi skvatt skikkelig! Foto: NRK

– Både kjæresten min og jeg er nysgjerrige av oss, så vi gikk bort fra resten av reisefølget og ned noen bratte stier for å komme til ei bukt. Plutselig ser vi to svarte slangehoder stikkende opp fra ei grøft bare noen meter fra oss, forklarer Norum.

Redd og fascinert

Hva i all verden, rekker verdalingen å tenke, idet hun registrerer at øverste halvdel av slangekroppene er oppreist.

– De er tett omslynga, liksom fletta sammen, forklarer hun.

Hildur Norum har vært på utallige turer i gresk natur, men har aldri før sett noe så spesielt som det hun gjorde for noen uker siden. Foto: Hildur Norum

Norum og kjæresten rygger instinktivt tilbake, men nysgjerrigheten vinner over skrekken. Ganske skjelven – og meget fascinert – tar Norum frem mobilen og begynner å filme.

Etter hvert er slangene, som ikke ser ut til å ha øye for andre enn hverandre, bare et par meter fra de norske turistene.

– De holder på lenge med paringa, forklarer Hildur.

For hun er helt sikker på at det er elskov dette handler om.

Hoggorm-forsker Dag Dolmen mener Hildur Norum var heldig som klarte å fange slangeslagsmålet på film. Foto: Privat

Ekspert: – Dette er ikke elskovsdans

NRK har vist slangevideoen til Dag Dolmen, kjent hoggorm-forsker ved NTNU. Dolmen kan ikke garantere hvilken art slangene tilhører, men tror det er snakk om to «whip snakes». De kan bli tre meter lange, er ikke særlig giftige, men har et svært kraftig bitt.

Det Dolmen imidlertid garanterer, er at dette ikke er elskovsdans:

– Dette er tvert imot to hann-slanger som slåss. De prøver ikke å skade eller drepe hverandre, men vil gi rivalen klar melding om hvem som er størst og sterkest.

– Ligg unna dama mi, er beskjeden. Her ligger nok en hunn-slange i nærheten og venter, sier forskeren.

Heldig som fanget dette på film

Dolmen har vært opptatt av ormer og slanger i store deler av sitt 70 år lange liv, og har studert hoggorm de siste fem årene. Han forklarer at den omslyngende kampen mellom de to slangene på Tilos ikke er uvanlig, men mener bestemt at Norum var heldig som fikk se det på ekte.

– Jeg har vært på jakt etter dette i årevis, uten å lykkes. Jeg har gått i hoggormterreng og virkelig håpet på å få oppleve dette. Nå er det for sent denne sesongen, så jeg kan bare ønske meg bedre lykke neste år, sier forskeren.

Slike slangekamper skjer nemlig kun i paringssesongen, som varer i om lag 14 dager på våren.