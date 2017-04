Highasakite med ny Stargate-singel

– Jeg er så utrolig stolt og glad for dette samarbeidet. Det er helt fantastisk å få muligheten til å jobbe med Stargate, sier vokalist Ingrid Helene Håvik i en pressemelding.

Vant Spellemann

Publikumsyndlingene Highasakite har allerede hatt en strålende start på året. I januar vant de Spellemann, i mars spilte de konsert for et utsolgt Oslo Spektrum. For noen uker siden kom også nyheten om at de hadde laget Eliteseriens nye hymne.

– Jeg håper folk liker den og vil sette den på igjen og igjen, sier Håvik.

Stjernetungt samarbeid

Produksjonsgigantene Stargate, som består av trønderen Mikkel Eriksen og Tor Erik Hermansen har tidligere jobbet med Rihanna, Beyoncé, og Coldplay, for å nevne noen. Låten «5 Million Miles» er et samarbeid mellom Stargate og Grammy-vinner Miles Walker, som har mikset låten.

Highasakite setter seg på flyet til Los Angeles etter singelslippet, hvor de skal opptre på talkshowet til Conan o’ Brien 2. mai.