Torsdag ble jentas mor varetektsfengslet i to uker, men Trønder-Avisa skriver i dag at morens forsvarer, Torfinn Svanem, mener mistanken mot moren er svekket.

Torfinn Svanem er morens forsvarer. Foto: Anders Ulvolden / NRK

I legeerklæringen fra St. Olavs Hospital står det at barnet døde på grunn av hodeskader. Det beskrives at skadene mest sannsynlig har skjedd på grunnlag av ytre traume med stor kraft med akselerasjon og selerasjon av hodet- og at både filleristing av et barn- og at et hode som blir slått mot et hardt underlag kan gi denne typen skader.

Barnets stefar har forklart at han i samtale med AMK natt til mandag fikk beskjed om å riste liv i barnet.

– Han fikk beskjed om å riste henne, og slå henne, og det gjorde han. Vi mener dette kan være en sannsynlig skadeårsak, sier Svanem til avisa.

Moren er i dårlig helsetilstand

Svanem har tidligere sagt til NRK at moren har vært entydig i sin forklaring.

– Det hele var et uhell. Barnet falt fra senga og slo hodet, og det mener hun er årsaken til skaden, sier han.

Moren anket begjæringen om vareteksfenslingen torsdag. Forsvareren beskriver at hun er i en svært dårlig fysisk og psykisk form. Kvinnen skal blant annet være høygravid.

– Hun er fortsatt i psykisk sjokk, og det er klart at en vareteksfenslign er svært belastende for henne. Det er også årsaken til at vi anker dette, sier Svanem.

Stefar varetektsfengslet i fire uker

Inntrøndelag tingrett vedtok å varetektsfengsle jentas stefar onsdag. På grunn av fare for bevisforspillelse blir han varetektsfengslet i fire uker med med brev- og besøksforbud, hvor de to første ukene er i full isolasjon.