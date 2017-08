Her undersøker de drit for å finne ut hva som forårsaker dritten

Når trønderne kommer hjem, ender avøringsprøvene deres på et laboratorium på St. Olavs Hospital.

– Nå er det høysesong, det er ingen tvil om det, sier fagansvarlig bioingeniør Hege Skjervik på medisinsk mikrobiologisk avdeling.

Noen ganger kan være ei nøtt å finne ut hvilke bakterier som forårsaker feriediareen.

– Det finnes for eksempel mange typer salmonella, så det er litt artig å prøve å finne riktig type, smiler Skjervik.

Trøndere på topp

Analysene blir stadig mer treffsikre. Et forskningsprosjekt som leter etter årsakene til reisediaré, viser blant annet at sørtrøndere rammes oftere enn andre.

– Det kan være flere faktorer som påvirker at vi kommer så høyt på tabellen, sier lege Ingvild Haugan på medisinsk mikrobiologisk avdeling på St. Olavs.

– Blant annet at vi har innført en ny metode for undersøkelser av avføringsprøver, som gjør at vi detekterer flere mikrober enn vi gjorde før, sier hun.

– Dere er blitt så dyktige at dere finner mer enn de andre?

– Det er jo en måte å si det på, smiler Haugan.

E.coli

At analysen er så grundig skyldes, i tillegg til ny teknologi, at forskerne forsøker å kartlegge en lite kjent E.coli-bakterie de tror kan være årsaken til at feriediaré utvikler seg til å bli kronisk.

Resultatet av forskningen kan komme i løpet av ett til to år. Det er bra, for trøndersk egenbehandling er ikke alltid like patent:

– Vi drikker jo nok, så vi burde jo greid å drepe det som er farlig, humrer Kjetil Bye.