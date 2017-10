Bilister som klager over kamikaze-syklister har fått vann på mølla. I alle fall i Trondheim. Tirsdag morgen la politiet seg i skjul for å kontrollere om syklistene overholdt den enkle regelen om ikke å kjøre mot rødt lys.

– Vi begynte kontrollen i Innherredsveien på vei inn mot sentrum klokka 07, og holdt på en halvannen time. På den tida tok vi 18 syklister som kjørte på rødt, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politikammer.

Gjennomsnittlig tok politiet én rødlys-syklist hvert femte minutt.

Senere forflyttet politiet seg til Kjøpmannsgata inne i sentrum. Her ble ytterligere fem syklister tatt for å kjøre mot rødt.

En politibetjent er travelt opptatt med å skrive ut forelegg til en syklist. Foto: Politet

– 1150 kroner, takk!

Forelegget for å sykle mot rødt lys er 1150 kroner. Bjørn Handegard mener syklister ikke vet hvor stor risiko de utsetter seg for.

– De som sykler mot rødt lys må ikke glemme at de er myke trafikanter. De er veldig utsatt hvis det skulle bli en kollisjon. De bør i det minste opptre defensivt og overholde lysene i lyskryssene for å være på den sikre sida.

– Det er mange ulykker med syklister. De må overholde trafikkreglene som alle andre.

Trondheims-politiet vil forsette å sjekke at syklistene holder seg på matta.

– Med de resultatene vi fikk i dag blir det nok flere kontroller utover høsten, ja.

Da NRKs fotograf stilte seg opp for å ta bilder av det aktuelle krysset kunne han observere at mange syklister fortsatte å kjøre mot rødt lys etter at politiets kontroll var ferdig.