Her tester verdens beste sykkellag sin nye drakt i Trondheim

Merkeansvarlig i Castelli, Steve Smith sier samarbeidet handler om å gjøre laget raskere. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Vi samarbeider med NTNU om noen nye ideer til hvordan Chris og hele Sky-teamet skal bli raskere, sier merkeansvarlig i Castelli, Steve Smith.

Verdens mest suksessfylte sykkellag, Team Sky utførte forrige uke tester på en ny sykkeldrakt i vindtunnelen ved NTNU.

Målet er å få et forsprang på konkurrentene og sørge for at lagets stjerne Chris Froome skal vinne Tour de France igjen.

Må gå utenfor sykkelmiljøet

– Det handler forbedringer og om å nå det neste nivået, man slutter aldri å lære i dette spillet, forteller sportssjef i Team Sky, Simon Jones.

Sportssjef i Team Sky, Simon Jones sier det er viktig å gå utenfor sykkelmiljøet. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Over fire millioner kroner brukes forskningsprosjektet som skal utvikle sykkelstjernas neste tempodrakt.

– For 17 år siden var oppfattelsen at sykkeldraktene var optimalisert og ikke kunne videreutvikles. I dag finner vi stadig nye forbedringer, forteller han.

Sportssjefen hadde aldri hørt om NTNU, men valgte Trondheim fordi byen har et av verdens beste forskningsmiljø på sport og aerodynamikk.

– Mange av de beste ideene kommer ikke fra sykkelmiljøet, så vi må se forbi sporten og tenke litt annerledes.

Spente på resultatet

Forsker ved aerodynamikk på NTNU, Luca Oggiano er spent på hvordan drakten vil fungere. Foto: Sigurd Steinum / NRK

I vindtunnelen på NTNU står temposykkelen til Chris Froome med en eksakt modell av kroppen hans.

– Det er en stor mulighet for oss å få samarbeide med Team Sky, dette er med på å øke vår kunnskap, sier forsker ved aerodynamikk på NTNU, Luca Oggiano.

Nå skal forskninga ut fra laben, neste skritt er at sykkelstjerna personlig skal få prøve superdrakta.

– Vi er veldig spente på å se om det vi har testet og utviklet vil fungere slik vi har tenkt det. Jeg har troa på at dette skal gå, avslutter Oggiano.