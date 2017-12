Her stikker tyven av med de eldres julegaver

Det var natt til mandag at to tyver tok seg inn ved Bakklandet Menighets omsorgssenter.

De raserte flere rom og rasket med seg et titalls parfymeartikler, i tillegg til en del andre mindre gjenstander.

– Simpelt å stjele fra eldre

Kristin Svendsen, som er daglig leder, sier det er veldig synd at tyvene har tatt verdier som var beregnet på de eldre.

– Det virker på meg som om tyvene har vært på jakt etter alt mulig. De har helt skruppelløst stjålet alt fra gamle mobiltelefoner til beboernes julegaver, sier hun til Adresseavisen.

Innbruddet ble begått i administrasjonsavdelingen, og det var her de oppbevarte julegavene til beboerne.

– Man blir bare lei seg og trist når slike ting skjer. Og det er spesielt simpelt at noen stjeler verdier som var beregnet på de eldre som bor her. På et bord i administrasjonen hadde vi stablet parfymeflasker, deodoranter og andre ting vi skulle pakke inn som julegaver til beboerne våre, sier Svendsen til avisa.

Føler seg utrygge

Operatør ved krimvakta i Trøndelag, Frode Tyvoll, sier til NRK at saken er sendt videre til etterforskning.

– Per nå er det ikke mye nytt, sier han mandags kveld.

Svendsen har tro på at politiet vil ta gjerningspersonene, og sier slike situasjoner gjør at de eldre føler seg utrygge, men ingen av de 37 beboerne ved senteret merket noe til innbruddet som skjedde i et annet bygg enn der beboerne har tilhold.