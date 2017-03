Her skal Petter Northug gå på ski til helga

Regnværet i helga har tært kraftig på løypetraseene til Flyktningerennet, spesielt i den østre delen av traseen. Slik det ser ut nå er hverken plan A eller plan B mulig å gjennomføre, skriver arrangøren i en pressemelding.

Fire dager før rennet jobber de på spreng med en plan C.

– Det er uaktuelt for oss å avlyse. Vi må nok legge om løypa, slik at start og mål blir i Lierne og det forkorter jo rennet litt, men det blir renn, sier pressekontakt for Flyktningerennet, Karl Audun Fagerli.

Flyktningerennet er et 44 kilometer langt internasjonalt, årlig turrenn på ski. Det går fra Nordli i Lierne kommune i Nord-Trøndelag til Gäddede i Strömsund kommune i Sverige.

Gjort om løyper tidligere

Petter Northug stiller til start for åttende gang i årets utgave av Flyktningerennet. Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Rennet går til minne om dem som måtte flykte fra Norge til Sverige under andre verdenskrig, og store deler av løypa går den samme traseen som flyktningene brukte. Men i år blir det trolig en kortere tur, med start og mål i Lierne.

– Vi hadde en lik løsning for to år siden, så det er fullt mulig å gjennomføre rennet. Det vil gå over Holandsfjellet, men blir nok en rundløype som man går to ganger, sier Fagerli.

Det er regn og mildvær den siste uka som er grunnen til at løypa ikke kan gå som normalt.

– Det har vært snø i lufta nå og det frøys på i natt, så vi håper jo på at det blir bra, sier Fagerli.

Les også: Flyktningerennet uten grensepassering

Northug stiller

Petter Northug er den store favoritten til å vinne årets Flyktningerenn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Petter Northug står på startlista sammen med lillebror Tomas. Petter er den store forhåndsfavoritten til å vinne i år. Sist han vant Flyktningerennet var i 2010.

– Vi har ikke hørt noe annet enn at Petter skal gå, så vi tror han går uansett løype. Det gjelder Tomas og. Vi fikk bekrefta i helga at de skulle gå, sier Fagerli.

Det er over 700 påmeldte til rennet i helga, og de håper flere melder seg på og går sammen med Northug.

– Petter er jo den store forhåndsfavoritten på herresiden, og det er viktig for oss at han går, selv om det kan bli en dårligere løype.

På kvinnesiden peker Fagerli ut Ida Ingemarsdotter som den store favoritten, men hun holder også en knapp på Laila Kveli som hjemmefavoritt. Hun vant Vasaloppet i 2014, og hun har gjort det bra i årets Ski Classics.