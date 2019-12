Her sier ni av ti barn ja til brukte gaver

Enhjørningen har glitter på ørene, vingene og på føttene, og den er også et pennal. Solveig har fylt det opp med fargeblyanter. Da hun fikk gaven, tenkte hun at den var ny.

– Men når Live sa den var brukt, husket jeg at jeg hadde sett den hjemme hos henne. Jeg tenkte det var fint å få en brukt gave.

BURSDAGSBARN: Solveig trodde enhjørningen var ny da hun fikk den i gave. Foto: Lise Sørensen / NRK

Solveig Meyer Nygård og Live Langlo Green går i samme klasse, og på skolen har de hatt mye fokus på klima og miljø. De har snakket om at mange barn har flere ting enn de trenger.

Den nyeste undersøkelsen Forbruksforskningsinstituttet SIFO kjenner til viser at viser at norske barn har 500–600 leker hver.

Etter å ha snakket om det på skolen, ble Live fristet til å gi en brukt gave.

– Jeg bestemte meg for å gi en brukt gave jeg hadde hjemme hos meg selv neste gang jeg skulle i bursdag.

«Blindtest»

For noen uker siden hadde Live og Solveig og de andre tredjeklassingene på Singsaker skole i Trondheim en uhøytidelig undersøkelse.

Alle elevene ble bedt om å lukke øynene og rekke opp hånda hvis de syntes det var greit å få en pent brukt ting i bursdagsgave.

JA ELLER NEI: Elevene ble bedt om å lukke øynene da læreren stilte spørsmål om det er ok å få pent brukte bursdagsgaver. Foto: Lise Sørensen / NRK

Nitti prosent rakk opp hånda. Live tror det kunne vært flere, men at de ikke skjønte at gaven måtte være fint brukt.

– Jeg skjønte det heller ikke starten, da tenkte jeg ikke på at den skulle være fint brukt.

Live får støtte i at det er fint å gi brukte gaver av Hedvig, Magnus og Johannes i klassen.

MAGNUS:– Hvis man gir brukte gaver blir det bedre for miljøet JOHANNES: – Det er fint med brukte gaver for da slipper fabrikkene å lage tingen om og om og om igjen. HEDVIG: – Jeg synes det er veldig bra med brukte gaver fordi det forurenser litt mindre.

Læreren ble rørt

Ideen om å gjøre en undersøkelse om brukte gaver kom fra trinnkontaktene før et foreldremøte om bursdager. Ved å vite hva barna synes om å få pent brukte gaver, hadde foreldrene et utgangspunkt for den årlige «bursdags-diskusjonen».

– Mange foreldre ble overrasket over at det var så mange var villig til å få en brukt gave. Noen måtte kanskje gå en runde med seg selv om hvor mye man trenger å gi, sier lærer Ann Kristin Mathisen.

Hun ble rørt over at så mange synes det er i orden å få brukte bursdagsgaver.

– Det er litt fokus på at barn bare vil ha og ha og ha, men når vi spør dem så er det ikke helt slik. De nøyer seg med det de får.

Få gir brukt til jul

Barna svarer også tydelig ja på spørsmål om det er greit med brukte julegaver. Dette er i tråd med en undersøkelse gjort av Opinion for nettstedet Finn.no. Her svarte 44 prosent at de er positive til å få en brukt julegave. Det er en økning på åtte prosent fra i fjor.

Men samtidig viser en julerapport fra SIFO at kun én prosent fikk brukte klær og tekstiler sist jul. Forskningsleder Anita Borch mener det tyder på at få gir brukte gaver i praksis.

– Gaver skal bekrefte relasjonen til andre, og pris er symbol på hvor nært mottakeren man står. Når man gir brukt bryter man en tradisjonell regel, og det er risikofylt fordi det kan gi signaler om at mottaker ikke betyr noe.

Forskningslederen tror brukte gaver i størst grad er et mediefenomen, men fokuset kan gjøre at de tøffeste hiver seg på trenden.

Håper flere gir brukte ting

På Singsaker skole har brukte gaver blitt en snakkis på flere trinn, og terskelen for å kjøpe brukte gaver på Fretex eller gi noen av sine egne leker er lav.

Da Live ga det lilla enhjørningspenalet til Solveig, lurte hun litt på om gaven ville falle i smak.

GJEST: Live tror flere ville sagt ja til brukte gaver hvis alle hadde skjønt at det var snakk om pent brukte ting. Foto: Lise Sørensen / NRK

– Jeg var ikke redd for å gi en brukt gave, for den ser veldig ubrukt ut, og jeg var ganske sikker på at hun skulle like den for en del av jentene i klassen er veldig opptatt av enhjørninger.

Nå håper Live og de andre elevene at det er flere enn dem som vil gi brukte gaver.

– Jeg håper dette vil spre seg til flere steder. Hvis mange gjør dette til slutt, så blir jo miljøet mye bedre.