Her serverer roboten «Bella» kunder i Trondheim

«Bella» og «Hola» hjelper til med både servering og rydding ved Olavstorget i Trondheim sentrum. «Bella» kjører ut mat og drikke til kundene, mens «Hola» rydder etter dem.

De to robotene kan bli redningen for restaurantbransjen i framtida. De to som jobber i Trondheim kommer fra utlandet, men både NTNU og Nord Universitet forsker på hvordan folk bruker og aksepterer ny teknologi i hverdagen.

– Vi låner ut robotene for at de skal testes ut. De er prøvd ut i andre land, og de fungerer, men dette er første vi gang vi prøver de ut i Norge, sier daglig leder Kay Morten Myrbekk i selskapet Tekbot.

Restaurantsjef Oda Gundersen frykter ikke for jobben sin, selv om roboten ser ut til å være på vei inn i serveringsbransjen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Robotene gjør den samme jobben som servitørene i restauranten, og er til god avlastning.

– De er til god hjelp, og jeg er ikke tredd for jobben min, ler Oda Gundersen. Hun er restaurantsjef ved Olavstorget.

– Det er jo litt spesielt, og de tar litt plass. Så det holder med to når det er så trangt som det er her, mener hun.

Kay Morten Myrbekk sier de allerede har solgt en restaurantrobot, og han håper flere følger etter.

– Roboten er laget i Kina, og det er godt utprøvd teknologi. I Sverige har disse robotene kjørt et års tid. De fungerer veldig godt. Når det er mangel på arbeidskraft, gjør det jo yrket litt enklere. Samtidig får jo servitørene mer tid til kundene, og slipper å løpe så mye frem og tilbake, sier Myrbekk.

Kay Morten Myrbekk tror robotene vil gjøre det lettere å drive restauranter i framtida. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Og de to robotene i Trondheim vekker oppsikt blant kundene.

– Det er mange store smil. Ungene flokker seg rundt den. Den ser ikke ut som en skummel robot, men som en kattepus, sier Kay Morten Myrbekk.

En av kundene NRK snakket med var også imponert.

– Det er vel på høy tid at vi i 2022 får ny teknologi til Trondheim også. Restaurantbransje sliter med å skaffe nok arbeidskraft, så hvis robotene kan hjelpe er det jo fint.