Her ser yrkessjåføren døden i øynene

– Hengeren kom så kontant over på min side. Jeg så døden i øynene, sier yrkessjåfør for Per Johansen Transport AS i Herøy, Bård Pettersen.

Ulykka skjedde på E6 ved Smalåsen på grensa mellom Trøndelag og Nordland lørdag ettermiddag.

– Jeg kjørte nordover, og i en sving møtte jeg en trailer hvor tralla skled ut rett mot meg. Jeg visste ikke hva som var i den. Jeg er glad det ikke var ei thermotralle, sier Pettersen.

Hengeren til det utenlandske vogntoget traff han midt i fronten og smellen gjorde at Pettersen havnet i grøfta.

Hengeren, eller det man også kaller tralla på semitraileren, traff rett i fronten på traileren til Bård Pettersen. Foto: Privat

– Det første jeg tenkte på var å få lagret videoen. Den er den beste advokaten vi har som taler vår sak uansett om vi har skyld eller ikke, sier Pettersen.

Ett døgn etter ulykka har Pettersen fått bedre tid til å reflektere over hva det var han opplevde.

Han har valgt å dele videoen i håp om at den vil være et viktig vitnesbyrd om hva som skjer på norske veier.

Deler i håp om at det vil hjelpe noen

– Torpedoveggen inne i vogna mi traff knærne i sammenstøtet, jeg fikk en kaffekopp i hodet og alt som var i skapene over meg ble skutt fram, men jeg er ikke mye skadet, sier Pettersen.

Yrkessjåføren kom fra det hele uten å havne på sykehus. Han er mør i hele kroppen, har skrubbsår på knærne og er øm i beina. Men han føler seg heldig. Dagen etter ulykka tenker han mer på hva hans opplevelse kan ha å si for alle andre som ferdes på norske vinterveier.

En 22 år gammel mann fra Nordland svever nå mellom liv og død etter at han ble påkjørt av en trailer som kom over i feil kjørebane tidligere denne uka.

7. januar ble en 22 år gammel mann alvorlig skadd etter møte med et utenlandsk vogntog på E8 ved Nordkjosbot i Balsfjord. Han er nå i kunstig koma og svever mellom liv og død. Traileren som kom over i feil kjørebane viste seg å være altfor dårlig skodd for norsk vinterføre. Saken er under etterforskning.

– Jeg har tenkt mye på dette. Denne ungdommen ble truffet av et utenlandsk vogntog. Traileren jeg møtte var av den sorten vi yrkessjåfører kaller en sommerbil. Den har to akslinger på trekkvogna i stedet for tre, og er ikke egnet for norske veier på vinterføre. Jeg mener det er uansvarlig av myndighetene at de ikke har større kontroll på hva det er som ferdes i trafikken, sier Pettersen.

Han etterlyser særlig strengere grensekontroller.

– Vi er jo av kjøtt og blod. Vi er mennesker vi også. Kolleger jeg snakker med, og jeg selv opplever at dette blir bare verre og verre. Det er skremmende, fordi det var ikke slik tidligere, sier Pettersen.

Ulykka i Trøndelag i går var ikke den eneste han har opplevd. Denne videoen viser nestenulykke nord for Korgfjelltunnelen i Nordland hvor Pettersen kun kommer seg unna møtende kjøretøy fordi det tilfeldigvis er et ekstra kjørefelt på høyre side like etter tunnelen.

Kun flaks gjorde at dette gikk bra. Til alt hell var det et ekstra plass utenfor veien til høyre etter tunnelåpningen. Du trenger javascript for å se video. Kun flaks gjorde at dette gikk bra. Til alt hell var det et ekstra plass utenfor veien til høyre etter tunnelåpningen.

– Vi kan bekrefte at det var en sjåfør fra Polen som kjørte den ene semitraileren i ulykka i Namsskogan. Det er opprettet sak og den blir etterforsket. Vi har ikke kommet langt nok i den tekniske etterforskninga til at vi kan si noe om årsaken til ulykka ennå, opplyser etterforskningsleder hos politiet i Trøndelag, Anders Malm.