Her kjører bussen på fortauet for å klare svingen

Når klokken er fire på ettermiddagen har det allerede blitt mørkt i Trondheim. På denne tiden er det mange skoleelever som er på tur hjem.

I Hørløcks vei på Charlottenlund er det på denne tiden av døgnet spesielt vanskelig å være fotgjenger. Her må nemlig bussene kjøre på fortauet for å komme seg fram.

FRYKTER ALVORLIG ULYKKE: Torkil Valla sier han er vitne til det han kaller nestenulykker hver dag. Han er redd det skjer en alvorlig ulykke før noen tar tak. Foto: Morten Andersen/NRK

Torkil Valla bor i nabolaget. Han er vitne til nestenulykker hver dag.

– Det er veldig fortvilende og veldig trafikkfarlig. Det er faktisk helt umulig for bussene å komme seg inn her uten å kjøre på fortauet. Veien er for smal og bussene for brede, sier han til NRK.

Etter at selskapet AtB satte inn nye leddbusser på ruta har situasjonen blitt enda verre, sier Valla.

Han har flere ganger sendt henvendelser til politiet, politikere og byplankontoret i Trondheim, men han har ikke fått respons på situasjonen.

Busser på fortauet. Du trenger javascript for å se video.

Flytta fra nabolaget

Kommunen har ingen planer om å gjøre noe med det første.

– Vi har gjort en befaring på stedet, og busselskapet og vi mener at i de fleste tilfeller så skal det være mulig å unngå å kjøre på fortauet. Vi har ikke noen strakstiltak vi kan gjøre for å få det bedre, sier Lars Olofsson, plankoordinator for samferdsel i Trondheim kommune.

Kurt Askim og familien bodde også i nærområdet før. Men familien fant ut at trafikksituasjonen var for farlig til å bli boende.

– Stesønnen min ble påkjørt i det ene lyskrysset, og da så vi at dette ble for farlig. Vi valgte å flytte derfra fordi det var for trafikkfarlig for barna, sier Askim.

Ifølge politiet risikerer bussjåførene bøter fra 4000 kroner og oppover for å kjøre på fortauet.

IKKE ET PROBLEM: Plankoordinator i Trondheim kommune, Lars Olofsson, sier de har vært på befaring på stedet. Foto: Morten Andersen/NRK

Kan bli endring om fem til ti år

Da NRK var på stedet kunne man se tydelige spor etter bussen på fortauet.

Etter planen skal veien stenges for gjennomkjøring med privatbiler når en ny avkjøring fra omkjøringsveien, kalt Brundalsforbindelsen, en dag er klar.

Dermed kan trafikksituasjonen i området bli bedre, men avkjøringen har vært planlagt i flere tiår og det kan enda ta fem til ti år før den er ferdig.

IKKE FORSVARLIG: Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk sier situasjonen ikke er forsvarlig. Foto: Morten Andersen/NRK

Har startet sin egen aksjon

– Det er mer enn 90 grader her, så dette er en veldig krevende sving for bussen, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

– Slik kan det jo ikke være, for det er ulovlig å kjøre på fortauet. Det er en risiko forbundet med å ha så store vogner med hjul i nærheten av folk på fortauet, sier han videre.

Nærmeste nabo til stedet, Torkil Valla, har sett seg lei på situasjonen, og har derfor startet med det han selv kaller fortausaksjon.

Når bussen kommer står han på fortauet og nekter å flytte seg.

– Kjør på meg, roper han til bussjåføren.

– Det skal ikke være slik i et nabolag. Jeg frykter det må en alvorlig ulykke til før noen tar dette på alvor, sier Torkil.