Her kan du se en smakebit av den nye Åge-musikalen

– Det er helt eventyrlig at et amatørteaterlag har så stort forhåndssalg. Dette går over i historien som det største forhåndssalget noen gang. Vi hadde veldig godt forhåndssalg også da vi satte opp «Vinsjan på kaia» bygd rundt DDEs musikk, men nå har vi mer enn doblet det, sier styreleder i Verdal teaterlag, Lars Børre Hallem.

Lars Børre Hallem er styreleder i Verdal teaterlag, og har aldri opplevd maken til forhåndssalg. Foto: Privat

Om årsaken til den store interessen, sier Hallem at han tror det både skyldes suksessen taterlaget hadde med «Vinsjan på kaia», og at det denne gangen er Åge Aleksandersens musikk.

– Det er jo også slik, at da Olavshallen fikk høre om denne forestillinga tok de selv kontakt og ville ha den til Trondheim. Det sier nok også litt om det ryktet vi etter hvert har opparbeidet oss, sier Hallem.

Satser millioner

Teaterlaget satser på kvalitet i alle ledd, og dermed koster det mye med ei slik oppsetning.

Uten at Hallem vil ut med hvor mye penger teaterlaget satser på Åge-musikalen, får vi lov å skrive at det dreier seg om millionbeløp, og ikke bare en million.

Forestillinga «Vinsjan på Kaia» i 2014 og 2015 ga millionoverskudd til Verdal teaterlag. Foto: Karin Jegtvik / NRK

– Når vi får sjansen til å lage en musikal rundt Åges sanger, kjenner vi at vi må levere. Og lyd, lys, musikk, sceneinstallasjoner, kostymer, sminke og alt annet som må være på plass, koster når det skal være av god kvalitet, forteller Hallem.

– Men vi så ingen stor risoko i å gå i gang med et prosjekt der vi budsjetterer med 7000 solgte billetter. Vi tror forestillinga har så stort geografisk nedslagsfelt at satsinga vil svare seg.

Og med over 8000 forhåndssolgte billetter er teaterlagets forhåpninger mer enn innfridd.

«Levva livet»

Det er disse to, Åge Aleksandersen og Arnulf Haga som står bak musikalen «Levva livet». Foto: Bjørn Solli / NRK

Musikalen bygger altså på Åge Aleksandersens sanger, og historien er både skrevet og satt i scene av Arnulf Haga.

Dette er et samtidsdrama om musikeren og låtskriveren Abel, og vi tar del i hans opp og nedturer i livet.

Førti personer er i sving på scenen i tillegg til et band med ni musikere.

Premieren i Verdal 28. desember er utsolgt, og de to forestillingene i Olavshallen i Trondheim i februar er også nesten utsolgt.

Da NRK var med Åge Aleksandersen på øving for en måned siden siden fortalte han at han syns det er stort at man har tatt tak i hans tekster på teateret.

– Det er en ære at de gjør det, og for meg er det læring i dette. At jeg kommer i kontakt med et miljø som jeg vanligvis ikke møter. Selv om jeg er nisse på lasset, så kommer jeg i kontakt med en entusiastisk miljø, sa Åge Aleksandersen.