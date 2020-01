Her fjerner bilister sperringene til rasstengt vei

Etter at store nedbørsmengder gravde ut nesten halve fylkesveg 763 mellom Steinkjer og Stod, ble veien stengt natt til fredag. Det passet dårlig for noen av bilistene som møtte veisperringene morgenen etter.

For mens de fleste snudde og fant andre muligheter, flyttet andre sperringene og kjørte forbi rasstedet likevel.

Det synes ikke Vegtrafikksentralen noe om.

– Å ta sjansen på å kjøre over et stengt område er livsfarlig, og bør ikke skje. Det går ikke an, sier trafikkoperatør Per Morten Trymer.

– Uansvarlig og livsfarlig

Etter å ha fått flere telefoner fra folk som observerte frekke bilister ved Stod i morgentimene, tok Vegtrafikksentralen kontakt med politiet.

– Det er direkte uansvarlig og kan være livsfarlig. Sperringene er satt opp for en grunn, og det er ikke for å gjøre framkommeligheten vanskelig for folk. Det er faktisk rasfare, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Været gir trøblete føre

Dårlig vær og føre gir vanskelige kjøreforhold og trafikale problemer over hele Trøndelag, og Volden ber folk om å respektere de sperringene som er satt opp.

– Under disse forholdene har vi ikke mulighet til å passe på de ulike sperringene, så vi ber om at bilistene og andre trafikanter tar hensyn til det – spesielt der det er fare for ras, sier han.