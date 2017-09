Saken oppdateres.

En fjerdedel av stemmene er nå talt opp. Klokka 21.00 presenterte NRK prognosene, som også viser fylkesvise tall.

– Det er et veldig bra Sp-valg i Nord-Trøndelag, men ikke godt nok til å ta mandat. Det er en stor skuffelsen om det ikke blir regjeringssifte. Det har vært jevnt. Vi fryktet akkurat dette, sier Steinkjerordfører og stortingskanditat Bjørn Arild Gram.

Sør-Trøndelag

Arbeiderpartiet går tilbake. Det samme gjør Høyre og Frp, samt støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Jeg er glad vi ligger inne med det fjerde mandatet. Men vi skulle hatt bedre tall. Det er veldig jevnt og ulidelig spennende, sier 2. kandidat for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, Eva Kristin Hansen.

Senterpartiet går kraftig frem. Rødt, SV og MdG går også frem.

– Nå har jeg det veldig bra. Hjertet banker fort nå. Jeg var ikke forberedt på så gode tall. Men vi tar ikke seieren på forskudd. Det er mye som skal skje i timene vi har foran oss, sier Linda Hofstad Helleland, kulturminister og førstekandidat for Høyre i Sør-trøndelag.

Sosialistisk Venstreparti har den største økningen med 1 flere mandater enn ved forrige stortingsvalg. Fremskrittspartiet har sunket mest med 1 færre mandater.

Partioppslutning i Nord-Trøndelag Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 54,4 % opptalt R Rødt 1,6 + 1,0 SV Sosialistisk Venstreparti 4,2 + 0,8 AP Arbeiderpartiet 35,0 −6,9 SP Senterpartiet 24,7 + 8,0 MDG Miljøpartiet De Grønne 1,9 + 0,6 KRF Kristelig Folkeparti 2,7 −0,8 V Venstre 2,0 −2,1 H Høyre 14,8 + 0,2 FRP Fremskrittspartiet 11,3 −1,6 ANDRE Andre 1,9 + 1,1

Nord-Trøndelag

Høyre går litt frem, Fremskrittspartiet litt tilbake. Støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti går også tilbake.

Arbeiderpartiet går kraftig tilbake, mens Senterpartiet tar et byks fremover. Rødt, SV og MdG går alle frem.

– Man kjenner jo at det ikke blir som man håper. Det blir en liten nedtur, sier Marte Jensen, leder i Namsos Arbeiderparti.

Kristelig Folkeparti har den største økningen med 1 flere mandater enn ved forrige stortingsvalg. Venstre har sunket mest med 1 færre mandater.

Partioppslutning i Sør-Trøndelag Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 51,6 % opptalt R Rødt 2,9 + 2,0 SV Sosialistisk Venstreparti 7,6 + 1,9 AP Arbeiderpartiet 32,7 −4,0 SP Senterpartiet 10,8 + 4,4 MDG Miljøpartiet De Grønne 4,1 + 0,9 KRF Kristelig Folkeparti 2,8 −0,9 V Venstre 4,0 −1,4 H Høyre 20,5 −1,7 FRP Fremskrittspartiet 11,7 −1,9 ANDRE Andre 2,8 + 0,9

Erna foreløpig trygg

Den første prognosen fra Valgdirektoratet viser at Erna Solberg ligger an til å fortsette som statsminister. Høyre, FrP, KrF og Venstre ligger akkurat nå an til å få 87 mandater på stortinget, noe som gir flertall.

– Det har vært en svært aktiv valgkamp, spenningen har vært veldig stor. Jeg tror grunnen til at vi har gjort bra er den gode styringa gjennom siste stortingsperiode. Erna har vist seg å være trygg. Dessuten har det vært store saker i distriktene, ikke minst på samferdsel. Mange har fortalt oss at de synes vi har gjort en god jobb for fylket. Men ennå er kun halvparten av stemmene talt opp, så vi får se, sier stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag, Elin Agdestein.

Ap og Høyre ligger begge på om lag 26 prosent oppslutning og kjemper om å bli største parti.

MdG ser ut til å havne under sperregrensen, mens Venstre ligger omtrent akkurat på sperregrensa på fire prosent.

Også TV2s prognoser viser fortsatt borgerlig flertall.

Hvordan er prognosen laget?

Grunnlaget for prognosen er stemmene som er ferdig opptalt før klokka 21. I år har flere enn en million personer – heile 27,3% av velgerne – stemt på forhånd. De aller fleste av disse stemmene er opptalt innen klokka 21. I tillegg vil en del stemmer fra valgdagen, der stemmelokalene stenger før klokka 21, være ferdig opptalte.

Altså er det rundt en million stemmer som ligger til grunn for prognosen.