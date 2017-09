Onsdag startet kronprinsparet sin offisielle fylkestur i Nord-Trøndelag. Aller først på det tre dager lange oppholdet besøker de revybygda Høylandet.

Kronprinsparet ble godt tatt i mot på Kongsmoen onsdag formiddag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi tror vårt bidrag er viktig

Her blir de mottatt av blomsterbarn, innbyggere og ordfører Hege Nordheim-Viken.

Ordfører i Høylandet kommune, Hege Nordheim-Viken, ønsket kronprinsparet velkommen i sin tale. Foto: Eivind Aabakken/NRK

I velkomsttalen snakket ordføreren om krigshelten Brynjar Hammer, langrennsløper Pål Tyldum og om den berømte revyfestivalen.

– Vi tror på at det vi gjør her på Høylandet er et viktig bidrag til det flotte landet vårt, sier Nordheim-Viken.

Etterpå fikk Kronprinsessen smake klenning fra Høylandet, noe hun tydeligvis likte - og ba deretter Kronprinsen om å smake.

Teaterforestilling for de kongelige

Familieteateret på Høylandet opptrådde med forestillingen «Sirkel av liv» fra Løvenes konge.

Kronprinsparet og de andre gjestene fikk se forestillingen «Sirkel av liv» fra Løvenes konge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det har vært en fantastisk start på denne turen, og så utrolig mange flinke barn, sa Kronprinsessen til NRK da hun forlot stedet for å dra videre på Namdalsbesøket.

I løpet av de tre dagene skal paret besøke kommunene Høylandet, Namsskogan, Grong, Namsos, Fosnes, Flatanger og Frosta.