En langvarig uenighet mellom en bonde og Mattilsynet har nådd sitt foreløpige klimaks. Mattilsynet har nå valgt å avvikle driften til bonde Merete Støvring på Ler i Trøndelag.

– I så alvorlige tilfeller, som går over så lang tid, har Mattilsynet mulighet til å avvikle dyrehold og det er det vi gjennomfører i dag, sier Bjørn Røthe Knutsen i Mattilsynet til NRK.

Mattilsynet anslår at det er snakk om rundt opp mot 200 høner, 30 kyr, 15 hester, 100 sauer og 10 griser som skal tvangsslaktes.

– Bruddene omfatter lang tids manglende dekning av de behovene dyrene har for vann, hvile, tilsyn og pleie. Vi har over tid prøvd å aktivt veilede, uten at de har ført frem. Vi erfarer at regelbruddene gjentas, nye regelbrudd oppstår og flere pålegg blir ikke etterkommet, sier Knutsen.

NRK har gjentatte ganger prøvd å få en kommentar fra Støvring uten å lyktes.

RUNDT 100 SAUER: Mattilsynet anslår at det er om lag 100 sauer på gården. Disse skal nå tvangsslaktes. Foto: Morten Andersen / NRK

Har fulgt med på gården siden 2007

Mattilsynet har fulgt med på drifta ved gården i over 12 år. I løpet av disse årene har de kommet med 25 pålegg om endringer, som gjelder brudd på regelverket om dyrevelferd.

Kritikken har stort sett vært den samme:

Tomme drikkekar. Dårlige leskur. Mangel på tørre liggeplasser. Gjørmete uteområde. Manglende hovpleie og stell av syke dyr. Ikke brannvarslingsanlegg i fjøset.

MANGLENDE BRANNSIKRING: Fjøset er gammeldags og tungdrevet. Blant annet må eier bære vann til dyra. Mattilsynet har også påpekt manglende brannsikring. Brannsikringsanlegg skal være montert den senere tid. Foto: Mattilsynet

Tapte søksmål

Det har også vært omfattende faglig uenighet mellom Støvring, som tidligere jobbet som seksjonssjef i Mattilsynet, og hennes gamle arbeidsgiver.

Støvring, som også er veterinær, mistet retten til å drive dyrehold etter at hun tapte et søksmålet mot Staten i sommer.

Der opprettholdt Sør-Trøndelag tingrett Mattilsynets vedtak fra i fjor om at alle dyra på gården måtte slaktes eller omplasseres.

Hun tok over gården i Melhus i 1998. Hun har tidligere hevdet at konflikten med hennes tidligere arbeidsgiver, Mattilsynet, hardnet til etter at en ny inspektør tok over.