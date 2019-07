Han vet det selv. Henrik Kvalø Pedersen er født 50 år for seint. I 1969 drømte gutter om å bli pilot. Mange jenter ville bli flyvertinne. En flyreise kosta en formue, og begrepene «klimakrise» og «menneskeskapt global oppvarming» fantes ikke.

I 2019 reiser en svensk 16-åring rundt og skjenner på politikere som ikke eier flyskam. Flygale Henrik vet han ikke er like opptatt av CO₂-utslippene som han burde være.

– Fly har jo en effekt på klimaet. Men jeg kan ikke tenke på dette, for jeg har fly som min interesse.

Flyinteressen har ført til at Henrik har hatt gullkort hos SAS helt siden han var ni år. Sammen med faren Jan Christian har han lært hvordan man plukker flyreiser på salg som gir maksimal uttelling av bonuspoeng.

Fly preger livet til Henrik. Alt som ikke har med luftfart er forstyrrelser i livet hans.

INDUSTRY TALK: Henrik Kvalø Pedersen er skribent for bransjenytt innen luftfart for nettstedet aeronauticsonline.com – Aeronauticas Aviation News & Media. Grafikk: aeronautics.com / NRK

Tar hobbyen flere hakk lenger

Internett er full av nettsteder for de smaleste fag og interesser, som aeronauticsonline.com – Aeronautics Aviation News & Media. De har medarbeidere fra 13 land som skriver nyheter fra luftfartsindustrien – og en av dem er 14 år gamle Henrik fra Ranheim. På nettet er ingen opptatt av hvor gammel du er, bare hva du kan.

– Jeg liker luftfart og jeg liker å skrive. Da de søkte etter skribenter søkte jeg på jobben, og fikk ja.

Det betyr at Henrik leverer bransjenytt på engelsk, Henriks yndlingsfag. En av artiklene hans ligger under rubrikken «Industry talk». Der skriver Henrik om Boeing-skandalen, de nye 737 MAX-flyene som er satt på bakken.

KUNNSKAPSRIK: Henrik har såpass mye kunnskap om luftfart at han skriver for et bransjenettsted, og har fått spørsmål om han vil skrive for et annet. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Familien visste ingenting

Henriks luftfartsekspertise er så bra at et annet nettsted har tilbudt han å skrive mot betaling.

– Jeg svarte nei, forteller Henrik. Jeg skriver ikke for penger, men fordi jeg synes det er morsomt.

Det er tydelig at Henrik går sine egne veier. Noen ganger blir selv hans aller nærmeste tatt på senga.

– Henriks skribentoppdrag kom som en total overraskelse på resten av familien, forteller pappa Jan Christian. En dag satt Henrik med laptopen i stua da jeg sa han skulle komme å spise middag. «Jeg kan ikke. Jeg må jobbe.» svarte Henrik. «Jobb? Hva slags jobb?, spurte jeg. Jeg trodde han bare tulla. «Jeg skriver om luftfart, pappa», var svaret fra Henrik.

AUTENTISK: På gutterommet har Henrik to serveringstraller, én fra Air France og én fra KLM. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Gutterommet er som et luftfartsmuseum

«– Velkommen om bord i dette 737–800 gutterommet på vei til voksenlivet». Slik kunne Henrik ha snakket i mikrofonen om bord i sin egen livsreise.

Over senga har han et enormt bilde av en Boeing 737–800 fra Norwegian. Fritjof Nansens portrett er synlig på haleroret. Senga er det eneste som skiller gutterommet fra kabinen på et fly.

Resten er rekvisitter Henrik trenger for å leve ut drømmen om å bli flyvert.

Som de to serveringstrallene fra henholdsvis Air France og KLM. Ja, du leste riktig. Henrik har to autentiske serveringstraller, slike som passer i midtgangen på et passasjerfly. Den fra Air France kjøpte han for sine alle første sparepenger. Inne i serveringstrallene har han serveringsbrett med sølesikre flytermoskanner, engangs flykaffekrus og engangs flydrikkebeger. Alt er autentisk.

SPYPOSE PÅ GUTTEROMMET: Suvenir fra en flyreise hvor Henrik hjalp til med servering i kabinen. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

På et skap står to «galley containere», slike som kabinpersonalet har med seg om bord og smetter inn på faste plasser. Den ene er fra business class. Med en kjapp håndbevegelse åpner Henrik den spesielle låsen og trekker ut en skuff med stettglass og tøyservietter.

Sikkerhetsinstrukser? Ikke noe problem. Henrik har over hundre ulike Safety onboard-plansjer, slike som vi andre aldri fisker opp av stolryggen foran oss. Henrik samler på dem. Og smiley tags, uniformsslips, jakkemerker, engangs plasthansker, spyposer og 60 trafikkflymodeller i metall. Det han ikke har fått, eller kjøpt, på sine mange flyturer har han skaffet seg på e-bay.

– Alt er til salgs på e-bay. Som denne flykapteinsjakka fra lavprisselskapet James Cook, sier Henrik, og tar på seg en blå jakke med fire gullstriper som er minst fem nummer for stor.

SIKKERHET FØRST: Henrik Kvalø Pedersen har en rikholdig samling sikkerhetsbrosjyrer for fly. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Vil ikke bli pilot

På PC-en kan Henrik fly alle verdens flytyper i dataspillet Flight Simulator og i X-plane. I dag skal han ta et Airbus 320-fly en runde over Boston.

Livet som pilot er likevel ikke noe for ham.

– Det å sitte i en cockpit i flere timer mens flyet flyr seg sjøl blir litt for rolig. Jeg må ha noe å gjøre underveis. Da er jo jobben som flyvert perfekt. Da får jeg servere passasjerer, passe på at flyet ser bra ut i kabinen, og vi har også ansvar for passasjerens sikkerhet. Jeg liker å møte folk. Og så er jeg veldig glad i flymat. Det smaker overraskende godt.

SMILER FRA HØYTTALER TIL HØYTTALER: En ung Henrik på besøk i cockpit. Nå er det helst flyvert han vil være. Foto: Privat / NRK

Glad i turbulens

Når Henrik kommer om bord i et fly er han ikke av dem som lukker øynene og håper at flyturen går så fort som mulig.

– Jeg setter meg tilbake og nyter flyturen. Jeg ser meg litt rundt og synes det er deilig å være i en flykabin. Jeg elsker å sitte i et flysete. Og så elsker jeg å snakke med crewet. Noen ganger får jeg lov å hjelpe til med servering og rydding etterpå.

– Det beste Henrik vet er når det er skikkelig turbulens, skyter Pappa Jan Christian inn. – Da blir det et stort smil over hele ansiktet hans.

– Jo da, svarer Henrik. Men bare dersom alle sitter i setene sine og har fastspent sikkerhetsselene.

EN HJELPENDE HÅND: Henrik i full gang med å rydde etter matservering om bord. Foto: privat / NRK

Det kan virke som om 14-åringen har det som skal til for å begynne å jobbe som flyvert allerede i morgen. Uten å nøle resiterer han sikkerhetsinstruksen som må leses opp før hver avgang.

Like ubesværet flyter instruksen på cockpit-engelsk på rams, i et heseblesende tempo.

Sommerplanene har vært spikra i lang tid. Han og familien skal på langtur. Til Los Angeles, og videre til Seattle. Hvorfor Seattle? Det er der Boeng bygger flyene sine.

We wish you a pleasant flight.