Henlegger sak mot drapssiktet trønder

Det er Fosna-Folket som søndag melder at politiet har lagt vekk saken.

– Saken er henlagt på bevisets stilling. Det er statsadvokaten som har tatt beslutningen, opplyser politijurist Per Morten Brobakke ved Trøndelag politidistrikt.

Det var i mai i fjor at mannen ble pågrepet og siktet for dobbeltdrap i utlandet.

Mannen har hele tida erklært seg uskyldig.

I et lengre intervju med NRK i fjor fortalte trønderen at han hadde reist verden rundt som leiesoldat. Han fortalte at han en gang ble vitne til at ei kvinne ble voldtatt på brutalt vis i et land i Afrika og at det var da han skal ha tatt livet av de to som utførte voldtekten.

Mannen fikk lese gjennom og godkjente hele saken før den ble publisert, i følge NRK.