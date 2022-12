Journalsystemet Helseplattformen skulle egentlig innføres på St. Olav i april. Det ble utsatt fordi sykehusledelsen mente noe annet var uforsvarlig.

I midten av november tok de IT-systemet i bruk, på tross av bekymringer og motstand. Det har vært store problemer etter at det ble trykket på startknappen. Blant annet med uforståelige epikriser og viderehenvisninger som havner hos feil sykehus.

Driften på sykehuset er redusert betydelig, slik at de ansatte skal kunne lære det nye systemet.

Premisset for innføringen var at sykehuset skal klare å være tilbake i normal drift etter fire uker – altså i løpet av denne uken. Sykehusledelsen har sagt det er helt avgjørende for at sykehuset skal kunne drive forsvarlig.

Flere har liten tro på at det vil kunne skje.

– Akkurat nå føles det veldig utrygt og vi er bekymra for at dette vil gå ut over pasientene våre.

Det sier Ingunn Hatlevoll, tillitsvalgt på kreftavdelingen ved St. Olav.

Kreftavdelinga: redd for økte ventelister

Hatlevoll sier det har vært krevende uker etter innføring. Journalsystemet er uoversiktlig og det stjeler tid fra pasientbehandling, ifølge den tillitsvalgte.

Kreftavdelingen har mottatt ekstremt få henvisninger siden innføringen av Helseplattformen, sier Hatlevoll. Derfor lurer de ansatte der på om det har blitt sendt henvisninger de ikke mottar.

Den tillitsvalgte har ingen tro på at sykehuset vil være tilbake i normal drift innen uken er omme.

Det vil føre til økte ventelister for kreftavdelingen. De ansatte gjør alt de kan for å unngå dette, sier den tillitsvalgte.

– Det kan bety at du får forverret din prognose. I verste fall at du kan gå fra en situasjon der målet er å helbrede, til at det ikke er mulig, dersom det har gått for langt, sier Hatlevoll.

Hun sier hun allerede har hørt eksempler på forsinkelser som kan ha forverret utsiktene til pasienter på sykehuset.

Helseplattformen sier til NRK at mye også har gått bra med innføringa.

– St. Olav har forberedt seg godt og Helseplattformen i samarbeid med fageksperter har bygget en løsning som generelt er veldig god. Så skal vi jobbe for å klare å rette feil som er mest prekære, sier Nina Kongshaug, medisinsk direktør for Helseplattformen.

Ingunn Hatlevoll er tillitsvalgt på kreftavdelingen ved St. Olav. Hun er bekymra for at problemene med det nye journalsystemet vil ramme pasientene. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Kirurgisk klinikk: – Sjanseløst

Også på kirurgisk klinikk er frustrasjonen stor.

– Det har vært veldig frustrerende og vanskelig. Det har faktisk vært verre enn vi trodde det skulle være. Det sier Monica Engstrøm, tillitsvalgt for overlegene ved kirurgisk klinikk ved St. Olav.

Hun trekker frem at informasjon blir borte i det nye journalsystemet, slik at de ansatte ikke lengre har kontroll på om pasientinformasjon kommer frem dit den skal.

Ventelistene har økt, sier Engstrøm.

Hun er bekymret for at sykehuset ikke får startet behandling av pasienter i tide og at folk ikke kommer inn til utredning når de bør.

Tillitsvalgt Monica Engstrøm har liten tro på full drift denne uka. Foto: Morten Andersen / NRK

– Er dere tilbake i full drift i løpet av denne uka?

– Nei, det er sjanseløst. Jeg tror ikke vi noen gang kommer opp i full drift, og i hvert fall ikke i løpet av fire uker.

Engstrøm reagerer på at Helseplattformen selv er fornøyde med innføringen på sykehuset.

– Jeg har til gode å snakke med noen som er fornøyde, sier hun.

– Synes du dette er en fiasko?

– Jeg synes det er en katastrofe, sier Engstrøm.

Vil gå ut over pasienter

Sykehusdirektør Grethe Aasved er usikker på om sykehuset vil være tilbake i full drift i løpet av uka.

– Det blir i så fall veldig krevende. Vi er helt avhengige av at en del veldig tungvinte arbeidsflyter blir retta opp denne uka, for at vi skal klare det, sier hun.

Aasved sier det særlig er tungvinte arbeidsprosesser for leger, sekretærer og ansatte som jobber på røntgenavdelinga.

I tillegg er det fortsatt uoversiktlig om emeldinger, henvisninger og epikriser har havna der de skal. Det truer pasientsikkerheten, sier Aasved.

Det vil gå ut over pasienter som venter på behandling dersom sykehuset ikke kommer opp i normal drift denne uka.

De alvorlige tilfellene og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, vil fortsatt kunne bli ivaretatt, sier sykehusdirektøren.

Aasved er mest bekymra for de ansatte:

– Når vi nå er der vi er, så begynner det virkelig å tære på. Det er min største bekymring i dag.

Sykehusdirektøren tror det blir krevende å komme tilbake til normalen i løpet av denne uka. Foto: Grete Thobroe / NRK

Helseplattformen: – Mange er fornøyde

Helseplattformen jobber nå for å rette opp feil i løsningen for røntgenavdelingen og emeldinger.

– Her må det rettes en del for at de skal være opp i god fart. Det kan være krevende, slik situasjonen ser ut nå. Det sier Nina Kongshaug, medisinsk direktør for Helseplattformen.

Ifølge den medisinske direktøren er det mye som har gått veldig bra med innføringen av Helseplattformen på sykehuset.

Nina Kongshaug er medisinsk direktør for Helseplattformen. Hun påpeker at mye har gått bra under innføringa av det nye journalsystemet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

På spørsmål om hva hun tenker om at tillitsvalgte betegner innføringa som en katastrofe, sier Kongsberg at hun tar bekymringene på største alvor.

– Vi vil gjerne høre mer konkret på hva det går i. Så vil jeg også si at det er mange som er fornøyde og at mye går veldig bra. Da er det litt synd at større saker overskygger det fullt og helt. Det er mye som går glatt både på St. Olav og i de seks kommunene som har innført det, sier hun.