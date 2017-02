Helseforetakene må rydde opp i ulovlig betalingspraksis

– Kontanter er fortsatt tvungent betalingsmiddel i Norge. Det står i loven. Alle virksomheter som yter helsehjelp plikter seg derfor til å ta imot kontanter ved betaling, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet er glad for at Helse- og omsorgsdepartementet tar dette alvorlig. Foto: Forbrukerrådet

I lengre tid har hun fått en rekke henvendelser, særlig fra pasienter som representerer sårbare grupper. Det har spesielt kommet fra eldre personer og asylsøkere, som ikke har en nettbasert betalingsordning.

– Vi har snakket med folk som ikke har fått betalt med kontanter, men isteden endt opp med en faktura med et skyhøyt fakturagebyr. Det er overhodet ikke greit, og derfor sendte vi et brev til departementet i januar, hvor vi ba om at sykehusenes ulovlige kontantnekt ble stoppet, forteller Vie.

– Det er råttent

- Det skal ikke være slik at man ikke tar imot det som er gyldig betalingsmiddel, sier Bjørn Hoseth fra Trondheim. Foto: Mari Svenning

Tidligere bankmann, nå pensjonist, Bjørn Hoseth (74), er en av dem som har reagert på denne ordningen.

– Jeg har selv vært uheldig og glemt kortet. Da krever de 40 kroner ekstra for å sende ut en bankgiro. Tenk på dem som ikke har kort i det hele tatt, så urettferdig. Det er råttent, sier Hoseth.

Han synes også det er ille at flere helseforetak ikke tar imot kredittkort.

– Hos tannlegen får man fort en regning på flere tusen kroner, og det er ikke alle som har så mye penger tilgjengelig på brukskontoen. Der pleier de også å ta fakturagebyr, sier Hoseth.

Departementet har sendt ut brev

Helse- og omsorgsdepartementets skriver i sitt svarbrev til Forbrukerrådet at alle virksomheter som yter helsehjelp og som krever betaling fra pasientene plikter å ta imot kontant betaling. Her viser de til sentralbankloven § 4, finansavtaleloven § 38.

Departementet har derfor sendt ut brev til regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og landets fylkeskommuner hvor de minner om dette.

– Det sier jo litt når vi som Forbrukerråd må rapportere om hva som er norsk lov. Flere har tatt direkte kontakt med meg, for å si at de setter stor pris på at vi har tatt opp dette problemet. Det er feil at pasienter påføres unødvendige økonomiske tap som følge av manglende muligheter for kontantbetaling, sier Vie.