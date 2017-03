Helse Nord-Trøndelag stevnes

Namsos kommune stevner Helse Nord-Trøndelag for å få støtte til å ta vare på en innbygger med behov for heldøgns tilsyn. Personen bør ikke på institusjon, mener kommunen, men må følges opp døgnet rundt. Helseforetaket har ikke ønsket å betale for dette.