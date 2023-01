Dertte gjelder sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.

Antatt dato for Sykehusene Levanger og Namsos er 4. november, mens sykehusene i Møre og Romsdal må vente til april 2024.

Helse Midt- Norge vet ikke kostnadene på dette.

– Vi har fått noen rammer fra Helseplattformen på hva det kan koste. Det er helt riktig at vi er veldig usikre. Vi utsatte jo innføringa i forrige styre i begynnelsen av januar. I dag har vi sett på hvilke datoer som kan være realistiske, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Odd Inge Mjøen.

Styremøte Helse Midt-Norge torsdag. Foto: Kari Sørbø / nrk

Dagens utsettelse kommer etter en lang periode med ting som har gått galt i kjølvannet av innføringen av det nye journalsystemet Helseplattformen.

Særlig ved St. Olavs Hospital.

Forutsetter feilretting ved St. Olavs

– En forutsetning for å innføre journalsystemet Helseplattformen på sykehusene er at St Olavs hospital får feilrettet og optimalisert løsningen frem til midten av mai i år, sier Mjøen.

Helse Midt-Norge har etterspurt kostnadene ved å utsette helseplattformen.

– Det er kostnader forbundet med en slik utsetting naturlig nok og det er dem vi har etterspurt om vi kan få en nærmere spesifikasjon på, sier Mjøen.

Styreleder i Helse Midt-Norge, Odd Inge Mjøen sier de har etterspurt kostnadene ved å utsette innføringen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

De har fått anslag fra Helseplattformen.

– Det syns vi ikke er godt nok i styret og ber derfor om en ny sak til neste styremøte 16. februar, sier Mjøen.

Gleder seg over vedtaket

– Jeg er veldig glad for at vi fikk et utsettelsesvedtak slik at vi nå kan rette alle tilgjengelige ressurser inn mot St. Olavs for å rette feil og forbedre løsningen, sier ansattrepresentant i styret, lege Lindy Jarosh-von Schweder.

– Hva vil en slik utsettelse bety?

– Det er gode nyheter for sykehuset at man nå får tid til å rette feil og forbedre løsningen. Det er vi helt avhengige av, fordi slik situasjonen er nå oppleves den ikke veldig tilfredsstillende, sier Jarosh-von Schweder.

Hun viser til at folk som arbeider ved St. Olavs hospital ikke har det bra med den nye Helseplattformen.

– De ansatte er slitne, frustrert og fortvila over at de ikke har en løsning som fungerer etter intensjonen, sier Jarosh-von Schweder.