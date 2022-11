– Vi har fått bekreftet et helikopterhavari ute på et jorde.

Det forteller vaktleder Roger Gjersvold ved Midt-Norge 110-sentral bekrefter til NRK.

Det var klokka 10:42 at politiet fikk melding om at et helikopter hadde havarert i et utmarksområde like utenfor Verdal sentrum.

– Det er et helikopter som har gått i bakken ved Stiklestad, utenfor Verdal. Det har skjedd i utmark, utenfor tettbebygd område, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim hos politiet.

Det er satt i gang en stor redningsaksjon der alle nødetatene deltar.

– Det er for tidlig å gå ut med skadeomfanget til de som er involvert, sier Lægdheim.

Ifølge politiet var det tre personer i helikopteret. De er alvorlig skadd. Politiet ønsker ikke å si noe mer om helsestatusen til de tre ut over det nå.

Tett tåke

Årsaken til ulykka er ikke kjent, men det er tett tåke i området.

Ifølge Flight Radar har Sar Queen prøvd å lande på stedet flere ganger, uten å lykkes.

Nødetatene er kommet til stedet og det jobbes nå med å sikre skadestedet.

– Politiet er på vei med flere enheter. Så det er redningsfolk på stedet.

– Det er bekreftet skadde og muligens omkomne, sier han.

Politiet skriver på Twitter at søk og redning er iverksatt.

Siv Namork som redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, sier til avisa Innherred at det skal være snakk om tre personer involvert i ulykken.

– Ser ingenting

– Jeg har sett redningshelikopter som lå å sirkulerte over gården, sier Lorents Ole Holan, som bor i nærheten av ulykkesstedet.

Han bekrefter at det er svært tett tåke.

– Vi ser ingenting. Jeg har en sikt på 50 til 70 meter, ikke noe mer enn det.