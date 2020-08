Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trondheim er en av seks kommuner i Norge som har hatt vekst i smittetilfeller siste 14 dager.

I helga fikk åtte nye personer påvist koronasmitte, to i 20-årene med ukjent smittekilde.

Mandag ble ytterligere én person, også vedkommende i 20-årene, bekreftet smittet.

Dette bekymrer helse- og velferdsdirektør Garåsen enormt. I tirsdagens formannskapsmøte, fortalte han om hvor alvorlig dette er.

– Det som er det mest betenkelige, er at to yngre, det vil si i 20-årene, har ukjent smittested. Det betyr at det er smitte i systemet som vi faktisk ikke har full kontroll på, sier han.

Trondheim får 11.000 nye studenter denne uka. Totalt har studentbyen 35.000 studenter. Allerede varsler politiet om mye festing, og at studenter tar for lett på smittevernregler.

MANGE SAMLET SEG: Politiet forteller at langt fra alle brydde seg om å holde en meters avstand under oppstarten av fadderuken i Trondheim. Bildet er tatt ved Festningen i Trondheim mandag kveld. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Mange unge er svært sosiale, noe som er problematisk, påpeker Garåsen.

Mener unge bryr seg lite om at de kan få korona

– Det er voldsom sosial aktivitet blant enkelte. De tar ikke hensyn til avstand. Smittesporingen blir voldsom. Det kan være over 100 kontakter som skal smittespores på hver enkelt person, sier Garåsen.

Kommuedirektør i Trondheim, Morten Wolden, deler bekymringen.

BEKYMRET FOR STUIESTARTEN: Kommunedirektør Morten Wolden er bekymret for de neste to-tre ukene i studentbyen Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK

– Jeg er svært bekymret for de neste to-tre ukene, sier han til formannskapet.

– Det foregår mange private fester. Det er fortsatt mange i aldersgruppen 20–30 år som blir smittet. Det virker som at de ikke er så opptatt av om de blir smittet eller ikke. Det er stor usikkerhet knyttet til NTNUs oppstart med mange, mange tusen studenter i byen.

Detektivarbeid

Helsedirektør Garåsen berømmer arbeidet smitteoppfølgingsteamet har gjort de siste dagene.

– Det er et detektivarbeid som er formidabelt og tidkrevende, sier han.

I løpet av helga jobbet de knallhardt med å spore opp de mange kontaktene til dem med påvist smitte.

– Ut fra håndskrevne, utydelige lister, klarte de å få kontakt med 233 personer i løpet av helga for å gi råd. Det er en helt formidabel innsats. Men det har sin pris: Enda mer ventetid, forklarer Garåsen.

Vil ha ambulerende testbil på NTNUs campuser

Nå har Trondheim kapasitet til å teste 2700 personer i uka. Garåsen fortalte tirsdag om planen om å øke til 4200.

De vurderer blant annet å hyre inn NTNU-studenter i midlertidige stillinger på teststasjoner. I tillegg ønsker de en ambulerende testbil på NTNU sine campuser.

I Trondheim er det lange køer både på koronatelefonen og legevakten.

500 personer venter på koronatest i Trondheim tirsdag morgen.